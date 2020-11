Ključan dan za širenje pandemije u SAD-u. Fotografije velikih gužvi izazvale zabrinutost

Gužve u zračnim lukama i zmijoliki redovi u centrima za testiranje pokazuju da mnogi Amerikanci planiraju proslaviti Dan zahvalnosti sa širom obitelji u četvrtak iako ih vlasti upozoravaju da time riskiraju pogoršanje pandemije koronavirusa u Sjedinjenim Državama.

Američka agencija za zdravstvenu zaštitu prvi put je pozvala Amerikance da ne putuju kući na Dan zahvalnosti, praznik na koji se tradicionalno okupljaju obitelji i jedu puricu i umak od brusnice. Mnogim Amerikancima taj dan je važniji od Božića. Sjedinjene Države potvrđuju više od 150.000 zaraza dnevno, a od covida-19 umrlo je više od 256.000 ljudi, najviše u svijetu.

Većina guvernera saveznih država pozvala je građane da ne pretvore svoje blagovaonice u žarišta koronavirusa. Američki stručnjak za zarazne bolesti Anthony Fauci nastojao je postaviti primjer drugima kada je objavio da ga ove godine na Thanksgiving neće posjetiti njegove tri kćeri. Rekao je da će blagdan proslaviti sa svojom suprugom i zadovoljiti se ispijanjem "čaše vina" sa svojom djecom putem zooma. No nakon gotovo devet mjeseci pandemije, preporuke su postale prestroge nekim Amerikancima koji traže načine da proslave Dan zahvalnosti sa svojim voljenima.

Najprometniji vikend

Fotografije velikih gužvi u zračnim lukama u Chicagu i Phoenixu koje se šire društvenim mrežama potaknule su zabrinutost o tome shvaćaju li Amerikanci upozorenja dovoljno ozbiljno. To je bio najprometniji vikend od početka pandemije s više od tri milijuna putnika u američkim zračnim lukama, objavila je Uprava za prometnu sigurnost koja je odgovorna za sigurnosne provjere putnika.

Prošle godine je na Dan zahvalnosti putovalo sedam milijuna Amerikanaca, a iako je ove godine broj putnika više nego duplo manji, zdravstveni dužnosnici strahuju da će to potaknuti katastrofalni porast slučajeva zaraze u prosincu. "Naše molbe za pomoć oglušile su se o sebične uši", tvitao je Cleavon Gilman, liječnik u Arizoni. Dodao je da su državne bolnice preplavljene covid pacijentima.

U New Yorku i drugim američkim gradovima stvorili su se dugi, zmijoliki redovi ispred centara za testiranje. Ljudi su se došli testirati u nadi da će dobiti negativan nalaz i mirne savjesti posjetiti rodbinu iako zdravstveni dužnosnici upozoravaju da negativan nalaz nekoliko dana prije okupljanja ne uklanja rizik od prijenosa zaraze.

Prijateljice Amanda i Chris stajale su dva sata u redu za testiranje u nedjelju u New Yorku. Dvoume se oko posjeta obitelji na Floridi, ali ih roditelji pritišću. "Molim te, samo dođi ovaj put", pripričala je Amanda (24) što joj govore. "Kad sam rekla mami da ćemo čekati u redu na testiranje poručila mi je da ne moram", ispripovijedala je Amanda za AFP.

Mary Perez (54) s Long Islanda, rekla je da ih se obično na Dan zahvalnosti okupi 35 iz familije, ali će ove godine "samo malo" premašiti ograničenje okupljanja do 10 ljudi koje je uveo guverner New Yorka. U njezinom domu okupit će se 11 rođaka - petero odraslih i šestero djece. "Ne osjećam se kao da kršim zakon jer se u to ne ubrajaju oni najmanji. Oni moraju doći s roditeljima", rekla je za AFP.

Ključni trenutak

Čak i uz minimalna slavlja, što su putem smanjenih narudžbi osjetili uzgajivači purica, dužnosnici se plaše eksplozije novih zaraza uoči Božića. Zdravstveni stručnjaci upozorili su da su raniji praznici potaknuli nova žarišta koronavirusa, uključujući Dan neovisnosti 4. srpnja, američki Praznik rada u rujnu i Noć vještica. Rizik je još veći za Dan zahvalnosti, prvi zimski praznik, jer će se tisuće studenata vratiti kući i vjerojatno ondje ostati do siječnja. "Još nije kasno za promjenu planova", rekla je u ponedjeljak Meghan McGinty, stručnjakinja za prevenciju katastrofa sa sveučilišta Johns Hopkins.

"Dan zahvalnosti bit će ključni trenutak u kontroli pandemije. Ako ne ograničimo proslavu samo na naše kućanstvo, bez sumnje ćemo svjedočiti porastu slučajeva i hospitalizacija nakon Thanksgivinga", dodala je.