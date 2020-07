Kirurg dokazao da nošenje maski ne utječe na disanje: 'Prestanite biti sebični'

Britanski kirurg Joshua Wolrich (30) na domišljat je i jednostavan način pokazao kako nošenje maski ne utječe na disanje.

Izmjerio si je razinu zasićenosti kisikom bez maske te isti test ponovio nakon što je na lice stavio masku. Nakon stavljanja maske, brojevi se nisu promijenili, odnosno razina zasićenosti kisikom ostala je ista.

"Maske pomažu zaštititi vas i drugih. Ako vam se kaže da ih nosite, učinite to. Prestanite biti sebični“, poručio je i naglasio kako je tvrdnja da maske utječu na disanje laž koju su izmislili oni koji ne vjeruju da je pandemija stvarna.

Masks categorically do not reduce oxygen saturation. This is a lie made up as an excuse by those who believe the pandemic is a hoax and that wearing a mask somehow encroaches on their rights. This is not an issue of freedom. /1 pic.twitter.com/R1rJvWj7aw

Wolrich je na ovaj test dobio i negativne komentare koji tvrde da ništa nije dokazao jer je prekratko imao masku na licu kada je mjerio razinu zasićenosti kisikom. On je tada test ponovio i nakon više od dva sata nošenja iste maske na poslu, a rezultati su opet pokazali kako nošenje maske ne utječe na disanje, piše Daily Mail.

For those that said the test was too short, here are my O2 sats after wearing this particular mask at work today for >2hrs since my last break. Clerking patients and going up and down stairs. Still no hypoxia. The vast majority of you can wear one for 30mins in a shop. pic.twitter.com/222qzeaTbr