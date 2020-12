Kinesko će gospodarstvo preteći američko već 2028

Kinesko gospodarstvo postat će najveće na svijetu 2028. godine, pola desetljeća prije nego što se to smatralo prije godinu dana, objavio je britanski Centar za istraživanje ekonomije i biznisa (CEBR). Danas najveće gospodarstvo, ono američko, Kina će prestići prije no što se očekivalo zbog pandemije koronavirusa koja je izbila upravo u Kini. U godini na izmaku, procjenjuje se, kinesko će gospodarstvo biti jedno od rijetkih u svijetu s rastom od oko dva posto, a američko će pasti četiri do pet posto.

– Lekcija za zapadne političare jest u tomu da trebaju početi mnogo više pratiti što se događa u Aziji – rekao je zamjenik šefa CEBR-a Douglas McWilliams.

U posljednjih 20 godina kineski udio u globalnom BDP-u porastao je s 3,6 na 18 posto te će nastaviti rasti. No, ukupna veličina gospodarstva ne mjeri standard života pa Kina još nije ni u skupini zemalja s visokim dohotkom, u koju će, prema procjenama, ući za tri godine. U toj su skupini zemalja primjerice Hrvatska, Slovenija i Mađarska.

Početkom 2020., Kina je preskočila granicu od 10 tisuća dolara BDP-a po stanovniku, dok je Hrvatska prema Svjetskoj banci 2018. (zadnja godina za koju postoje službeni podaci) imala oko 15 tisuća. Sjedinjene Države su te 2018. imale 63 tisuće dolara po stanovniku. No, Kina ima 1,4 milijarde stanovnika, četiri puta više od SAD-a. Na petom mjestu najvećih svjetskih gospodarstava je Indija koja ima 1,3 milijarde stanovnika, ali manje od pet posto dohotka po stanovniku, kao Ujedinjeno Kraljevstvo koje je šesto