Kćer Navaljnog objavila emotivnu poruku: Obećajem ti da ću živjeti svoj život onako kako si me naučio

Nakon što je danas u Moskvi pokopan Aleksej Navaljni, ruski kritičar predsjednika Vladimira Putina, na društvenim mrežama oglasila se i njegova kćer Daša. Diljem Rusije privedeno je najmanje 115 ovoga petka zbog odavanja počasti Navaljnom, a policija je u Moskvi tijekom cijelog dana bila prisutna. Ranije je poruku poslala i Aleksejeva supruga Julija, a Daša je na svom Instagramu objavila fotografiju nje sa svojim ocem uz dirljivu poruku.

- Nekako je uobičajeno da svi kažu ''moji roditelji su mi uzori''. Iako je to u mom slučaju istina - poručila je Daša u objavi koja je u pet sati prikupila skoro 150.000 lajkova i više od 4.000 komentara. Njegova kćer u poruci se obraćala upravo svom pokojnom ocu.

- Tata, bio si primjer mnogima širom svijeta. Tvoj optimizam i zarazan, iskren osmijeh. Tvoja znatiželja i želja za novim znanjem. Tvoja nevjerojatna sposobnost da nađeš zajednički jezik sa svima. Dosjetljivost. Smisao za humor. Upornost. Sposobnost pronalaženja riječi u pravo vrijeme, ili šala da opusti svakoga u teškoj situaciji. Tvoja dobrota. Vjera u dobro, u sebe, u ljude - poručila mu je Daša pa nastavila:

- Od djetinjstva si me učio da živim po principima. Živjeti dostojan život. Dao si svoj život za mene, za moju majku, za Zakhar i za Rusiju, i obećavam ti da ću živjeti svoj život onako kako si me naučio, da budem ponosna, i što je najvažnije - sa blistavim osmijehom na licu. Uvijek si bio i uvijek ćeš biti moj primjer. Za mog heroja. Moj otac. Volim te jako puno. Počivaj u miru - objavila je Daša.

>> GALERIJA Sahrana Alekseja Navaljnog

Julija Navaljna, udovica ruskog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog, poručila je nakon sprovoda svojeg supruga da će ga zauvijek voljeti. "Hvala ti za predivnih 26 godina, hvala ti za ljubav, za to što si me uvijek podržavao, za to što si me nasmijavao čak i iz zatvora, za to što si uvijek mislio na mene. Ne znam kako da živim bez tebe, ali ću pokušati da budeš sretan zbog mene i ponosan na mene. Ne znam mogu li to podnijeti ili ne, ali pokušat ću", napisala je na Twitteru uz emotivnu snimku njezina supruga.

Ruski oporbeni političar Aleksej Navaljni, da podsjetimo, pokopan je u Moskvi u petak, dva tjedna nakon što je iznenada umro u dobi od 47 godina u arktičkoj kaznenoj koloniji. Zbog mogućnosti da je uhite, njegova supruga Julija nije došla u Moskvu i nije nazočila sprovodu. Ona je, inače, za smrt svojega supruga okrivila ruskog predsjednika Vladimira Putina i vlast u Moskvi, no iz Kremlja demantiraju takve optužbe. U njegovoj smrtovnici tako stoji da je umro prirodnom smrću.

POVEZANI ČLANCI:

Navaljni, bivši odvjetnik, bio je najodlučniji kritičar Putina otkako je ruski čelnik došao na vlast krajem 1999., organizirajući ulične prosvjede i objavljujući istraživanja o navodnoj korupciji pripadnika vladajuće elite. Ali zbog niza kaznenih prijava za prijevaru i ekstremizam - za koje je Navaljni rekao da su politički motivirani - dobio je zatvorske kazne od preko 30 godina, a većina njegovih pristaša je pobjegla iz zemlje ili je u zatvoru. Navaljni je odlučio vratiti se u Rusiju iz Njemačke 2021. nakon što je liječen od, kako su zapadni liječnici rekli, trovanja nervnim agensom, no odmah je priveden. U artičkoj kaznenoj koloniji umro je 16. veljače ove godine.