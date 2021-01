Karolina Vidović Krišto: Duboka država vlada institucijama, potrebno je provesti lustraciju

Nezavisna zastupnica Karolina Vidović Krišto gostovala je u TV emisiji 'U mreži politike'. Tamo je govorila o svojem odlasku iz Domovinskog pokreta, kao i o svojem radu u Saboru. Na samom početku emisije istaknula je kako problem u Hrvatskoj nije Domovinski pokret, već su Plenković, HDZ, SDP i drugi koji 'rade o glavi' hrvatskim institucijama.

- Moje političko djelovanje je da ja želim promijeniti stvari u državi. Stalno naglašavam da svi moramo biti jednaki ispred zakona. Sve što je prepreka tome, nije moj politički imperativ. Želim da se afere razjasne. Zato sam i izabrana u Hrvatski sabor - rekla je i dodala da joj se 'apostrofiralo' iz Domovinskog pokreta da ne govori oko nekih tema, među kojima je i Uljanik.

- Imamo neke sudske procese koje traju po deset godina. Što se tiče dokaza, postavila sam pitanje predsjedniku Vlade oko Tedeschija i zašto se njemu pogoduje i priložila sam dokaze u kojima se to vidi. On treba odgovoriti u roku 30 dana, a nije odgovorio ni tri mjeseci kasnije. Plenković nema kredibilitet govoriti, kad se sam ne drži zakona - nadodala je.

- Rak rana ove zemlje je pravosuđe. To je dio duboke države. Duboka država jednom netransparentnom djelatnošću vlada institucijama. To su organi stare vlasti. Potrebno je provesti lustraciju - kazala je.

Rekla je, prema njoj, kako nema problema između Hrvata i Srba u Vukovaru, već probleme stvaraju političke elite kako bi posvađali ljude.

- Podvojene škole su protuustavne. Predstavnici manjina ne rade za njih. To će vam i potvrditi i građani tih manjina - kazala je i navela da podržava Ivana Penavu kao gradonačelnika Vukovara.

Na pitanje ima li Domovinski pokret budućnost, kazala je kako ne zna. Komentirala je i izjavu Domovinskog pokreta koji su nakon njezina izlaska iz stranke kazali kako se nada da ona i njezin kolega Milijan Vrkljan neće postati žetončići HDZ-a.

- Nedopustiva je trivijalizacija kaznenog dijela. To je nedopustivo. Ponavljanje riječi žetončića je neoprostivo. Trgovanje političkim mandatom me ne zanima - istaknula je. Pozvala je medije i javnost da ne koriste taj izraz.

Upitana gdje ona sebe smatra po političkom aspektu, kazala je da je ona politički desni centar.

- Politika HDZ-a je identična politici SDP-a. Kakvi su to ljevičari Grbin i drugi? Nema razlike. Mi nakon Domovinskog rata nismo postavili temelje institucije. To se vidjelo na interpelaciji Krš Pađane. To je afera koju je počeo Milanović, a nastavio Plenković preko Ćorića.

Osvrnula se i na parlamentarne izbore. Ona je potvrdila kako se ona zalagala za koaliciju s Mostom, no isto tako je navela kako ne zna gdje je puknuo dogovor.

- Tad sam ja govorila Mostovcima da je nužno ići na zajedničku listu jer će do dovesti do većeg uspjeha. Mislim da nije bilo dovoljno političke mudrosti. Zajednički nastup s Mostom značilo bi da bilo više mandata. Nitko ih nije sprječavao da oni imaju svoju politiku nakon izbora ili da imaju klub - objasnila je.

Upitana o suradnji s Mostom, rekla je kako ona Mostovce vidi kao čestite ljude, no ne vidi snagu da se suprotstave Plenkoviću.

- Kad govorimo o potresu, onda je dužnost države da ima osigurano sve da pomogne unesrećenima. A vidjeli smo što je bilo s robnim zalihama. Za to je kriva vlast - napomenula je i dodala: - Svaka čast vatrogascima, volonterima, svima koji su pomogli, ali sustav je zakazao. Plenković je proglasio katastrofu tek šesti dan nakon potresa.