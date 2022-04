Kapulica tvrdi da je prošao poligraf i da Grmoja mora napustiti politiku, Grmoja mu ništa ne vjeruje

HDZ-ov saborski zastupnik Mario Kapulica obznanio je danas da se 30. ožujka podvrgnuo poligrafskom ispitivanju iz kojeg proizlazi da nije lagao tvrdeći da nikada nije bio u klubu u Slovenskoj 9, za što ga je optužio Mostov Nikola Grmoja. Pošto je Kapulica tvrdio da Grmojine optužbe na njegov račun nisu istinite, Grmoja ga je naknadno, gostujući nedavno na N1 televiziji, pozvao da to dokaže na poligrafu, a kada se nakon poligrafa utvrdi tko tko od njih dvojice ne govori istinu taj će morati napustiti politiku.

- Iz poligrafskog ispitivanja razvidno je da nikada nisam bio u klubu u Slovenskoj 9. Prije izbijanja afere i spominjanja tog kluba u medijima nisam znao za njegovo postojanje - kazao je Kapulica na konferenciji za medije.

- Grmoja od ovog trenutka više nema pravo sudjelovati u političkom životu - ustvrdio je Kapulica pozivajući se na rezultate poligrafa koje je provela privatna tvrtka iz Splita, pri čemu je Kapulica odgovarao na pitanja je li ikada ulazio u klub u Slovenskoj 9, je li ikada pozvan da se s nekim u klubu nađe te je li znao za postojanje kluba. A zašto ste niste podvrgnuli javnom poligrafskom ispitivanju, već ste to napravili u privatnom aranžmanu, kod privatne tvrtke, pitali smo Kapulicu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 04.04.2022., Zagreb - Na konferenciji za medije odrzanoj u Saboru zastupnik Mario Kapulica (HDZ) govorio je o optuzbama na svoj racun vezanim uz klub iz Slovenske 9, te izvijestio javnost da je prosao poligrafsko ispitivanje te da ocekuje da se Nikola Grmoja povuce iz politike. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

- Zato što to ne može napraviti nitko drugi. MUP i obavještajne službe rade poligrafska ispitivanja jedino po nalogu i u sklopu službenih istraga. Naravno da sam se najprije raspitao o tome. Sve ostalo su isključivo privatne i za to certificirane tvrtke. To vam mogu objasniti i oni koji to rade. Ja sam i N1 izvijestio, dok to joś nisam znao, da želim to napraviti u Saboru pred svim medijima. To, nažalost, nije moguće jer u tim uvjetima ispitivanje ne bi bilo validno - uzvratio je Kapulica.

Očekivano, Nikola Grmoja ne priznaje na takav način provedeno poligrafsko ispitivanje. Štoviše, smatra ga smiješnim tvrdeći da Kapulica izigrava dogovor.

- Dogovor je bio da će Kapulica javno pred kamerama obaviti poligrafsko ispitivanje i da će mu se tom prilikom moći postaviti pitanja o njegovoj povezanosti s klubom u Savskoj. Trebao je tada odgovoriti povezanosti na sva pitanja o povezanosti s njegovim kumom Goranom Puklinom i krakom afere Janaf. Ovako kako je on sad, prema vlastitim tvrdnjama, prošao na tom privatnom poligrafskom ispitivanju, isto bi tako prošao i Mario Banožić sa svojom tvrdnjom da je u dronu bilo 45 kilograma eksploziva - kazao nam je Nikola Grmoja koji nimalo ne vjeruje u vjerodostojnost provedenog poligrafskog ispitivanja na koje se Kapulica poziva.

- Šira javnost ne zna da je Kapuličin kum i pouzdanik Goran Puklin u svom stanu čuvao više od četiri milijuna kuna Dragana Kovačevića iz Kluba u Slovenskoj 9. Kada je Puklin priveden Uskokovi su istražitelji, pretražujući njegov mobitel, otkrili novi krak afere JANAF u kojoj svoju ulogu ima i Mario Kapulica. Na temelju poruka u jednoj WhatsUp grupi Uskok je proširio optužnicu za novu točku optužbe kojom se tereti Kapuličinog kuma Puklina da je tvrtki Fleksbit, čiji je Puklin bio prikriveni vlasnik, namjestio posao nabave softvera za online klađenje koje je Hrvatska lutrija platila navedenoj tvrtki ukupno 8,29 milijuna kuna. Sve te poslove tvrtki Flexbit namjestio je Željko Fadljević koji je bio direktor logistike u Hrvatskoj lutriji (HL), a iz mobitela Kapuličina kuma Puklinova jasno je da je Fadljevića upravo Puklin postavio u Hrvatsku lutriju i da je o tome obavijestio svog kuma Kapulicu. Uskokovi istražitelji su u Puklinovu mobitelu pronašli WhatsApp poruku koju je 22. rujna 2019. Puklin poslao svojem prijatelju i kumu Mariju Kapulici, predsjedniku Zajednice utemeljitelja HDZ-a, u kojoj tvrdi da je on predložio predsjedniku Uprave HL-a Mariju Musi da Fadljevića postavi na direktorsko mjesto u HL-u. “Onaj Željko Fadljević, jednom sam ti ga doveo u ured i jednom smo bili na ručku, kod Muse je direktor nabave po mojoj preporuci. Ja ga znam dok smo još skupa radili u Dalekovodu", napisao je Puklin u toj poruci Kapulici. Dakle, popis s akterima afere JANAF i posjetiteljima kluba u Slovenskoj 9 koji sam dobio u jeku "afere Janaf" i te kako je vjerodostojan. Na njemu se nalaze imena poput Milorada Pupovca, Olega Butkovića, Zorana Šprajca, Zorana Milanovića, Borisa Rašete i mnogih drugih istaknutih političara i novinara. Znači, Kapuličina veza sa aferom i akterima te afere puno je snažnija i direktnija od samog odlaska u Klub u Slovenskoj 9, gdje su se nalazili političari i novinari, osim nas Mostovaca - kazao nam je Nikola Grmoja pojašnjavajući zašto optužuje za povezanost i upletenost u "aferu Janaf".

- Nakon svih ovih informacija iz istraga USKOK-a, Kapulica ne bi trebao na poligraf gdje će odgovarati na jedno pitanje nego na informativni razgovor u DORH i USKOK gdje bi trebao odgovoriti na cijeli niz pitanja. I to javno - rezolutan je Grmoja.

