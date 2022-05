Kaos na prvomajskom prosvjedu u Parizu: Izbilo nekoliko požara, pljačkale se i razbijale poslovnice

Policija je bacila suzavac na anarhiste odjevene u crno koji su pljačkali poslovne prostore u Parizu u nedjelju tijekom prvomajskih prosvjeda protiv politika ponovno izabranog predsjednika Emmanuela Macrona.

Tisuće ljudi pridružilo se maršu povodom Praznika rada diljem Francuske zahtijevajući povećanja plaća te pozivajući Macrona da odustane od plana da povisi dobnu granicu za odlazak u mirovinu.

Većina je bila mirna, no u Parizu je izbilo nasilje na početku marša u blizini trga La Republique te trga La Nation na istoku grada.

Anarhisti iz "Crnog bloka" opljačkali su McDonald'sov restoran na trgu Leona Bluma te oštetili nekoliko poslovnica agencija za nekretnine. Razbijeni su prozori te je nekoliko kanti za smeće zapaljeno.

