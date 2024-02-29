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Ovako je Grabar-Kitarović rušila Lozančića: Šef SOA-e Markić ima podršku ključnih ljudi oko Milanovića, on traži promjenu
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Kako su se birali šefovi SOA-e i kako su Lozančić i Markić ujedinjavali vladajuće i oporbu
'Jedini problem koji je mogao nastati u radu Markića je bilo u doba kada je Milanović bio premijer'
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TADA SU SE BRZO USUGLASILI

Kako su se birali šefovi SOA-e i kako su Lozančić i Markić ujedinjavali vladajuće i oporbu

Autor
Ivica Beti
29.02.2024.
u 18:35

Markić je prije četiri godine imao podršku Plenkovića i Milanovića, isto kao njegov prethodnik Lozančić.

Ključne riječi
SOA Dragan Lozančić Daniel Markić

Komentara 2

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OV
ovajoje
18:50 29.02.2024.

dragan lozančić,prelost i ti kriminalci koji su usput američki ljudi su za milanovića potkupljivali,ucjenjivali političare I JAVNE OSOBE a onda je došla kOlinda i lozančića potjerala.u međuvremenu je dezerterija,pupovčevo suho zlato,anemični,lekarkin sin ili jednostavno govno i smeće inicijaLA ap zatrebalo lozančićeve usluge pa ga se je rehabilitiralo.taJ MANEVAR SU IZMEĐU OSTALIH GLAVOM PLATILI KOLINDINA RAČUNOVOTKINJA JADRANKA sKENDER(NESTALA U SRED PRESJEDNIČKE KAMPANJE,KOLINDI NA DAN KOLINDINA NESTANKA POZLILO,POLICIJA JU NAŠLA MRTVU U SAVI NAKON POLA GODINE I UTVRDILA DA SE RADI O ,,SAMOUBOJSTVU,,).OBAVJEŠTAJAC MATAS(OTKRIO BUBE U AUTOMOBILU JOSIPE RIMAC,U MEDIJE ISCURILA PREPISKA BND OVE AGENTICE TENE MIŠETIĆ I JOSIPE U KOJOJ SE SPOMINJE AP,EUROPEJCI BRŽE BOLJE UHLJEBILI TENU U EUROSKE INSTITUCIJE,MATASA DORH POZVAO DA DA ISKAZ U AFERI VJETROELEKTRANE,MATAS DAOO ISKAZ IPAR SATI KASNIJE POČINIO SAMOUBOJSTVO).MISLAV BAGO AMERIČKI STIPENDIST ,,SKOČIO S PROZORA,, A POZNAI PEDER ZAHTILA PISO O NJEGOVOM BURNOM LJUBAVNOM ŽIVOTU.TIPIČAN OBRAZAC SLUŽBI KAD UBIJU NEKOGA ODMAH SE POVEDE PRIČA O NJEGOVOM SEKSUALNOM ŽIVOTU.MECENA ŽETONIZIRANJA MILAN BANDIĆ MJESEC DANA PRED IZBORE NA KOJIMA JE TREBAO UNOVČIT SVOJE ,,USLUGE,, POPIO ,,TABLETU,, U STANU 30 GODINA MLAĐE ,,PRIJATELJICE,,.SAMO AMERIČKI LJUDI SMIJU UBIT I NIKAD NE BIT POZVANI NA ODGOVORNOST....TO JE TA ,,DEMOKRACIJA,,...

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