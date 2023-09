'Kako se, dovraga, gubi F-35?' Amerikanci traže pomoć građana u lociranju zrakoplova

Američki dužnosnici pozvali su stanovništvo u pomoć kod lociranja borbenog zrakoplova koji se srušio na području Južne Karoline u nedjelju popodne po lokalnom vremenu. Vojska je izgubila svaki trag zrakoplova nakon što se pilot katapultirao iz mlažnjaka F-35B Lightning II. Pilot se sigurno spustio padobranom u North Charleston te je prebačen u lokalnu bolnicu i nalazi se u stabilnom stanju.

Potraga za zrakoplovom usmjerena je prema jezerima Moultrie i Marion i to na temelju putanje nestalog zrakoplova. - Kako se dovraga izgubi F-35? Zašto nema uređaj za praćenje i zašto tražimo pomoć javnosti da pronađu mlažnjak i vrate ga? - pita se lokalna kongresnica Nancy Mace.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.