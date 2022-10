Kako Putin diže rat stubu više, borba u Ukrajini prerasta u svjetski sukob opasnih perspektiva

Može li itko znati koji je sljedeći potez Vladimira Putina u Ukrajini dok ruski predsjednik šalje rakete na gradove i građane čim mu netko stane na žulj? Možda ni on sam ne zna danas što će učiniti sutra; njegovo kaotično stanje nije različito od stanja na fronti. Udarom na most na Krimu, Ukrajinci su pogodili njegova najosjetljivija mjesta – narušeni ponos državnika koji je povjerovao da sila kladu valja i bolno mjesto njegove imperijalne strategije. Ništa, naravno, ne može opravdati divljanje kojim se dodatno izlaže opasnosti da mu jednoga dana i Rusi sude. To što on radi u Ukrajini nije rat, od samoga početka to je zločin.