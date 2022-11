Kako je razotkrivena tajna rusko-arapska operacija izvlačenja uloga Sberbanka iz Fortenove

Iz sata u sat sliježe se sve više saznanja o gotovo filmskoj akciji i operaciji kojom se trebalo spasiti i isplatiti ulaganja najveće ruske banke Sberbank u hrvatsku najveću kompaniju Fortenova grupu, odnosno bivši Agrokor. Sberbank je u nevolji, najveći je pojedinačni vlasnik Fortenove sa 43,4 posto udjela, a nakon ruske agresije u Ukrajinu banka je pod međunarodnim sankcijama, a imovina u Hrvatskoj zamrznuta. I premda postoji sasvim legalni način da se Sberbank povuče, uslijedio je iznenadni aferaški način pojavom misterioznog arapskog ulagača, kojeg je pratila objava da je upravo on kupio 43,4 posto dionica Fortenove. Iznenađenje je bilo za sve u Hrvatskoj i šire potpuno, i u startu sumnjivo s obzirom da je ulagač iz Dubaija, Saif Bin Markhan Alketbi, šef kompanije Flatrace, najviše poznat u poslovnim krugovima kao veliki ljubitelj i posjednik više od stotinu raznih trkaćih automobila. PR priopćenjima krenulo se Alketbija opisivati kao iskusnog ulagača na tržištu privatnog kapitala, no brzo se ispostavilo da on tih navodnih 500 milijuna eura koliko je platio Sberbanci teško da bi mogao sam posjedovati.