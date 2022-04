Kako i zašto je Hrvatska dobila rat? Tuđman je znao da ne možemo pobijediti sa 'časnim sestrama'. Danas se okreće u grobu

Gledajući sve strahote rata u Ukrajini, mnogi u Hrvatskoj, pa i oni koji su se borili u Domovinskom ratu, čude se kako smo mi mogli uspjeti. Sami, bez ičije pomoći, pod međunarodnim embargom, s trećinom Hrvatske pod velikosrpskom okupacijom, a pobijedili. Kako, zašto?



Pa zato što su Hrvati prvi put u svojoj novijoj povijesti ratovali svi na istoj strani, zato što je na djelu bila ostvarena politika nacionalnog pomirenja Franje Tuđmana. Zato što su sinovi i kćeri hrvatskih ustaša i partizana ratovali zajedno protiv istog neprijatelja. Ta pomirba nije, naravno, značila izjednačavanje ideologija i politika među Hrvatima, nego zajedništvo svih opcija oko programa stvaranja države Hrvatske. Niti 30-ak godina poslije, Hrvati više ne ratuju, pa su malo po malo politički opet zauzeli cijelu lepezu od, uvjetno nazvano, ustaša do partizana. No, Domovinski rat i dalje se pamti kao najvredniji temelj na koji svi koji su ratovali i sudjelovali polažu jednako pravo. To se, međutim, smatraju neki naši bivši branitelji, ne odnosi na Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, koji su bili bivši obavještajci jugoslavenskih tajnih policija SDS-a, odnosno Udbe.