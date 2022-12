Kada Zdravko ukazuje na kriminal, onda to ima posebnu težinu

SUBOTA, 17.12.



Trebao je to biti sasvim običan dan u životu 35-godišnjeg nogometnog suca Abdulrahmana Al-Jassima, da ae Svjetsko nogometno prvenstvo, nekim čudom, ali i uz blagi poguranac višemilijunskih koruptivnih radnji, nije igralo u kataru, pa su dragi ljudi iz FIFA-e odlučili počastiti domaćina tako da su našeg Abdulrahmana obukli u sudačku opravu, i dali mu zviždaljku u ruke. Rekli su mu da će suditi utakmicu za treće mjesto između Hrvatske i Maroka. Njega je to toliko oduševilo da mu osmijeh nije silazio s lica. Ništa mu nije moglo pokvariti raspoloženje. Ni kada su ga Marokanci počeli naguravati po terenu, optužujući ga za pristranost prema Hrvatskoj, smijao se dobri Abdulrahman i kada je previdio čisti penal na Jošku Gvardiolu, a cerekao se i kada su ga kasnije podivljali Marokanci zamalo prebili. Srećom, i naš Oršić se voli smijati. Samo, ne bez razloga. On se nasmijao tek kada je loptom skinuo paučinu s marokanskog gola. Od tada se svi smijemo....