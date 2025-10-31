U djeliću sekunde počeo je lom Vučićeva režima: 'Pitanje je samo kada će Srbija dočekati dan da zemljom ponovno vlada normalna vlast'

Sve je počelo prije točno godinu dana. Tog 1. studenog 2024., u 11 sati i 52 minute, tone betona pale su na ljude koji su se zatekli pod nadstrešnicom na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu i u djeliću sekunde usmrtile 16 osoba. Kada se tog jutra probudio Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, nije ni slutio da će to biti dan nakon kojeg ništa više neće biti isto. To je dan kada je njegov režim počeo pucati po šavovima. Tragedija u Novom Sadu bila je kap koja je prelila čašu.



Skupo obnovljena željeznička stanica svečano je otvorena samo četiri mjeseca prije. Vučićev je režim odmah na dan tragedije izašao s tvrdnjom da nadstrešnica nije bila obnovljena, no ubrzo se pokazalo da je to netočno. Režimski su mediji već prvog dana tragedije počeli uklanjati tekstove o svečanom otvorenju, koje se, usput, održalo čak dvaput. Nakon toga uslijedili su tuga, bijes, zahtjevi da se pronađu odgovorni za izgubljene živote, prosvjedi, minute šutnje na prometnicama... Val nezadovoljstva širio se i zahvatio je cijelu zemlju. Odgovor vlasti na sve to bilo je ignoriranje, zatim pojačana represija, optužbe za "obojenu revoluciju", upotreba zvučnog topa protiv mirnih prosvjednika u Beogradu, te pojavljivanje "Ćacilenda" kao simbola vlasti i ljudi oko nje.