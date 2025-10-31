Naši Portali
GODINA OD PADA NADSTREŠNICE

U djeliću sekunde počeo je lom Vučićeva režima: 'Pitanje je samo kada će Srbija dočekati dan da zemljom ponovno vlada normalna vlast'

Autor
Hrvoje Zovko
31.10.2025.
u 07:51

Što će se dogoditi na komemorativnom skupu 1. studenoga, nitko ne može reći, ali poruke studenata su jasne: 'Tražimo izbore i tražimo pravdu, i od toga ne odustajemo'. U tragediji pada nadstrešnice u Novom Sadu život je izgubilo 16 ljudi, a još nitko nije odgovarao za to

Sve je počelo prije točno godinu dana. Tog 1. studenog 2024., u 11 sati i 52 minute, tone betona pale su na ljude koji su se zatekli pod nadstrešnicom na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu i u djeliću sekunde usmrtile 16 osoba. Kada se tog jutra probudio Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, nije ni slutio da će to biti dan nakon kojeg ništa više neće biti isto. To je dan kada je njegov režim počeo pucati po šavovima. Tragedija u Novom Sadu bila je kap koja je prelila čašu.

Skupo obnovljena željeznička stanica svečano je otvorena samo četiri mjeseca prije. Vučićev je režim odmah na dan tragedije izašao s tvrdnjom da nadstrešnica nije bila obnovljena, no ubrzo se pokazalo da je to netočno. Režimski su mediji već prvog dana tragedije počeli uklanjati tekstove o svečanom otvorenju, koje se, usput, održalo čak dvaput. Nakon toga uslijedili su tuga, bijes, zahtjevi da se pronađu odgovorni za izgubljene živote, prosvjedi, minute šutnje na prometnicama... Val nezadovoljstva širio se i zahvatio je cijelu zemlju. Odgovor vlasti na sve to bilo je ignoriranje, zatim pojačana represija, optužbe za "obojenu revoluciju", upotreba zvučnog topa protiv mirnih prosvjednika u Beogradu, te pojavljivanje "Ćacilenda" kao simbola vlasti i ljudi oko nje.

Ključne riječi
Aleksandar Vučić pad nadstrešnice Novi Sad

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar zong
zong
08:42 31.10.2025.

Koliko se u hrvatskim medijima piše o Vučiću i stanju u Srbiji i to totalno premapuhano, postaje mi polako teško vjerovati da nismo u to umješani.

PR
prajdali100
08:46 31.10.2025.

Danas u 17,15 na Pinku će se Srbiji ponovo ukazati Vučić.Naravno biće to povjesno obraćanje.Ljudi su nestrpljivi i ne mogu dočekati...

VI
virinvanizaćoška
08:16 31.10.2025.

Pa dobro jutro prekodrinci.

