Kad biznis sjeda za stol s ljudima: Nova pravila organizacijske zrelosti

Zato People & Culture Horizons, dvodnevna konferencija koja se sredinom studenog održava u Zagrebu, okuplja na jednom mjestu dvije arene koje rijetko dijele pozornicu: Business Arenu i People & Culture Arenu. Između panela o investicijama, akvizicijama i transparentnosti plaća, te radionica o metakogniciji, feedbacku i participativnom leadershipu, proteže se zajednički okvir: kako izgleda organizacija budućnosti, iznutra i izvana?

Business Arena: U fokusu je otpornost, vrijednost, nasljeđivanje

Dok brojni direktori i vlasnici razmišljaju o investicijama i akvizicijama, rijetki dovoljno rano otvaraju pitanje tko dolazi poslije njih. Upravo će se tom temom otvoriti Business Arena kroz panel o succession planningu, u kojem će svoja iskustva podijeliti lideri iz Zubak Grupe, JGL-a i Telemacha.

Uz to, konferencija otvara ključna pitanja: Je li IPO realna opcija ili mit? Je li kultura dovoljno integrirana u M&A due diligence? Može li sustav nagrađivanja biti istodobno transparentan i motivirajući?

Na pozornici će se okupiti i investitori, financijski eksperti, konzultanti i vlasnici tvrtki kako bi demistificirali odnose kapitala, vlasništva i organizacijske zrelosti. Jer bez jasne evaluacije radnih mjesta i ljudi koji ih nose - svaka strategija ostaje samo slovo na papiru.

People & Culture Arena: Kad emocije postanu organizacijska valuta

Paralelno, P&C Arena okuplja one koji svakodnevno balansiraju između strategija i ljudi: P&C stručnjake, psihologe, konzultante i edukatore. Fokus nije na novim alatima, nego na novim vještinama za novo vrijeme.

Od predavanja o emocionalnoj inteligenciji i metakogniciji, do panela o burnoutu, angažiranosti i otvorenoj komunikaciji - teme P&C Arene fokusiraju se na unutarnji svijet rada.

Kao svojevrsni suputnik poslovnim temama, P&C Arena tematizira i kako izgledaju nove karijere, kako starije generacije ostaju angažirane, te kako razvijati kulturu gdje se može pogriješiti i pritom nešto naučiti.

Kad ljudi i brojke govore isti jezik

Na hrvatskom tržištu ovo je prvi pokušaj da se People teme ne prikažu kao servisne, nego strateške. I obrnuto, da se biznis pitanja ne tretiraju samo kroz bilancu, nego i kroz kulturu.

„Organizacije koje uspiju povezati ove dvije razine - logiku i emociju, strukturu i identitet - postat će otpornije na promjene izvana jer će imati stabilnost iznutra“, ističe Petar Čalić, jedan od tvoraca konferencije.

Zato se i naziv konferencije People & Culture Horizons ne odnosi samo na HR. Odnosi se na pitanje koje će svaki lider kad-tad morati postaviti: jesmo li mi još uvijek organizacija u kojoj ljudi žele raditi, ili samo ona koja traži da ljudi ostanu?

Više nije dovoljno imati plan - moramo imati ljude koji ga žele nositi.

Kao što Čalić ističe - nove generacije ne traže samo radna mjesta, nego mjesta rasta. U uvjetima nesigurnosti, visoke fluktuacije i sve kompleksnijih tržišta, kvaliteta radnog odnosa postaje jednako važna kao i produkt.

Konferencija People & Culture Horizons zato nudi ne samo znanje, već i dijalog, onaj između biznisa i ljudi, između analitike i organizacijske stvarnosti, između sadašnjosti i budućnosti organizacija.

KADA:12. - 13. 11. 2025.

GDJE: ZAGREB, MOZAIK EVENT CENTAR - SLAVONSKA AVENIJA 6/2