Južnoafrički parlament i dalje gori, strahuje se za skupocjenu zbirku umjetnina

Velik požar u nedjelju navečer i dalje je gorio u južnoafričkom parlamentu u Cape Townu i policija je, pod sumnjom u podmetanje požara, uhitila 51-godišnjaka kojeg će privesti na sud. Vatrogasci se već satima bore s vatrom koja bjesni u velikoj zgradi viktorijanskog stila s bijelo-crvenim pročeljem.

"Muškarac je uhićen u zgradi parlamenta i traje saslušanje u okviru kriminalističke istrage", rekao je za AFP Thandi Mbambo, glasnogovornik elitne postrojbe južnoafričke policije Hawksa.

Zasad nema dojave o žrtvama, ali je novije krilo zgrade parlamenta potpuno uništeno.

Foto: SUMAYA HISHAM/REUTERS Smoke rises after a fire broke out at the Parliament in Cape Town, South Africa, January 2, 2022. REUTERS/Sumaya Hisham TPX IMAGES OF THE DAY Photo: SUMAYA HISHAM/REUTERS

"Čini se da sustav automatskog gašenja nije radio", rekao je novinarima predsjednik Cyril Ramaphosa koji je obišao mjesto nesreće.

Razmjeri štete u zgradi u kojoj je smještena skupocjena zbirka knjiga i umjetnina još nisu utvrđeni. Promet u toj bogatoj četvrti zatvoren je od ranog jutra. Sigurnosni kordon se prostire sve do ulaza u obližnju katedralu sv. Jurja u kojoj je dan ranije služena zadušnica za Desmonda Tutua, posljednjeg junaka borbe protiv aparthejda koji je umro 26. prosinca. Urna s njegovim pepelom pohranjena je u nedjelju u katedrali.

U Cape Townu je od 1910. sjedište parlamenta koji se sastoji od Narodne skupštine i gornjeg doma Nacionalnog vijeća pokrajina, a vlada je u Pretoriji. U travnju je u požaru koji se proširio sa Stolne planine ponad tog priobalnog grada uništena vrijedna knjižnica uglednog sveučilišta u tome gradu.