Jugoslavija je njegovala kult rata i u jednom krvavom se i raspala. Hrvatska njeguje isti kult. Pa ne čeka nas valjda jednaki nestanak?!

Meni sva ova sadašnja srpska politika izgleda površna i bezizgledna. I dvolična, nejasna: javno za Jugoslaviju, kroz politiku za separatizam i nacionalizam. Bez podrške igde, sem kod Srba koji su –- s razlogom uvređeni i poniženi – uspomamaljeni i opijeni 'novim' vođom kao spasiteljem... Ta Miloševićeva sinteza nije bez originalnosti kao ostvarenje lične vlasti, ali po mom sudu, vodi Srbe u nove poraze i bezizlaznosti.... Zanima me kako će posle pet-deset godina neko pisati: Oni su nesreću svog naroda iskreno doživeli i iskoristili za učvrščivanje svoje vlasti." Ovo, među ostalim, piše u knjizi "Raspad i rat, dnevnik, 1989. – 1995." Milovana Đilasa pod zastrašujućim datumom "1. januar 1989., 8.15 h". Zastrašujućim jer je u ranu zoru jugoslavenskog raspada precizno predvidio u kom će smjeru sve poći po Srbe i po sve one koji će se krajcati s njihovim viđenjem politike. Još je gore što se nakon 32 godine ista dijagnoza može bez ikakvog aneksa primijeniti i na sadašnji trenutak u Nedođiji. Samo da ne budemo nepravedni, shizofrenija velikog vođe koja od srpskog društva čini implozičnu ustanovu poluotvorenog tipa za discipliniranje, tek je nešto radikalniji oblik politika koje se "vrše" u regiji. Regija, kako je to pametna zaobilaznica u nespomenu Jugoslavije, podrhtava u ritmu ratnih bubnjeva i kao što se Nietzsche jednom zapitao je li čovjek neuspio pokušaj božji ili je bog neuspio pokušaj čovječji, tako se i meni prikladnim čini sumnjati nastaju li nacije u ratu ili ratovi nastaju zbog postojanja nacija. Balašević bi dodao, recimo, "ima kod nas puno tipova koji znaju da započnu rat, ali jako malo tipova ovde koji znaju da ga dobiju, ali za pametnog čoveka svaki je rat izgubljen već u startu".