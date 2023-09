Joe Biden podržao štrajkaše u automobilskoj industriji, Trump: Oponaša me

Joe Biden pridružio se u utorak radnicima automobilske industrije u štrajku, kao prvi predsjednik Sjedinjenih Država koji je to učinio u svome mandatu. U obraćanju članovima sindikata radnika u automobilskoj industriji (UAW), uz megafon i noseći kapu s logom organizacije, Joe Biden je podsjetio na "žrtve" koje su radnici podnijeli kako bi spasili automobilsku industriju tijekom krize 2008. godine.

Sada zaslužuju "veliko povećanje" plaća, rekao je američki predsjednik. Demokrat Biden prvi je američki predsjednik koji je u vrijeme svog mandata obišao radnike u štrajku okupljene na radnom mjestu.

