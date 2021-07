Jeziv zvuk sirene nakon snažnog potresa magnitude 8,2 uz obalu Aljaske

Zvuk sirena odjekivao je gradom Kodiak na Aljasci gdje se dogodio snažan potres magnitude 8.2 po Richteru. Sirene su upozoravale stanovništvo na opasnost od tsunamija te su ih pozivale na evakuaciju.

Američka geofizička služba (USGS) objavila je da se potres dogodio u 22,15 po lokalnom vremenu (6,15 po GMT-u), na dubini od 35 kilometara. Potres se dogodio oko 91 km istočno-jugoistočno od Perryvillea na Aljaski. To je na oko 800 km udaljenosti od Anchoragea, najvećeg grada na Aljasci. Nakon tog potresa uslijedilo je više slabijih potresa.

BREAKING: Tsunami sirens sound in Kodiak, Alaska after a major magnitude 8.2 earthquake struck off the coast; risk being evaluated for the Pacific pic.twitter.com/YfbsaS6ZNX