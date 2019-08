Jeftinije karte za vlak, skuplji letovi, biciklisti postaju “zaštićena vrsta”

Zeleni val zapljusnuo je Njemačku i širi se ostatkom zapadne Europe. U politici crno može postati zelenim, u Njemačkoj to nije nikakav problem. Premijer Bavarske i predsjednik Kršćansko-socijalne unije (CSU) Markus Söder predstavio je nedavno na redovitom panelu Süddeutsche Zeitunga svoje ideje za borbu protiv klimatskih promjena te kako postići održivost. Stav je konzervativnih stranaka uobičajeno skeptičan prema tvrdnjama kako klimatske promjene imaju dalekosežan utjecaj na čovječanstvo. No, očito je kako se neke činjenice više ne mogu zaobilaziti, Söderu se pridružila i čelnica Kršćansko-demokratske unije (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer. Njemački vladajući CDU/CSU gotovo da su preuzeli politiku stranke Zeleni koju su u protekla gotovo četiri desetljeća ismijavali.

No vremena su se promijenila i klima je danas postala prva točka političkih programa gotovo svih njemačkih stranaka. Söder u Bavarskoj najavljuje radikalni zaokret prema zelenoj ekonomiji. Jedan od prvih poteza je, kaže, povećati poreze na zrakoplovne karte, a smanjiti PDV na karte za vlak, jer je zračni promet jedan od najvećih zagađivača.

– Ne želim ljudima govoriti trebaju li letjeti ili se voziti vlakom. Ali želim vožnju željeznicom učiniti toliko atraktivnom da ne moraju više koristiti avion na kraćim udaljenostima. Da bi se tako nešto postiglo, vožnja vlakom mora biti znatno jeftinija. Zato na željezničke karte treba smanjivati oporezivanje koliko je god to moguće, a sada se na njih plaća puni iznos PDV-a. To tako ne može ostati – rekao je Söder u razgovoru za Welt am Sonntag.

Nacionalni plan

Smanjenje poreza na željezničke karte dio je Söderova prijedloga nacionalnog klimatskog plana.

– Trebamo takav plan uz tri uvjeta. Prvo, on mora biti dugoročan, a ne primjenjiv samo onda kada ekonomija raste. Drugo, ne smije postati projektom urbane elite koja potpuno zanemaruje ruralna područja te socijalno osjetljivo stanovništvo. I treće, samo ofenzivom inovacija i tehnologije možemo ostvariti znatniji doprinos u međunarodnoj konkurenciji – rekao je bavarski premijer.

Mišljenja je i kako je politika smanjenja CO2 jednostrana u smislu da se oporezuju zrakoplovi i automobili, a što je dovelo do punjenja državne blagajne, ali ne i smanjenja CO2. Po njemu su rješenje CO2 certifikati. Mjere koje bi Söder primijenio na Bavarsku još su spektakularnije. Tamo bi on predstavio najprogresivniji ekološki zakon u Njemačkoj, ali bi i posadio 30 milijuna stabala jer je dokazano da se protiv zagađenja najbolje boriti pošumljavanjem.

Također, posve bi energetski revolucionalizirao bavarsku državnu energiju masovnom primjenom solarne fotonaponske energije te odbacivanjem nafte kao izvora toplinske energije u zamjenu za obnovljive izvore. Krenulo bi se i u široku reorganizaciju prostornog planiranja, što podrazumijeva “zeleni urbanizam” sa što manje automobila u središtima gradova. Po njemu, zaštita klime trebala bi ući i u njemački ustav.

“Ministar za bicikliste”

I šefica CDU-a Annegret Kramp-Karrenbauer, zvana AKK, koja je na tome mjestu naslijedila kancelarku Angelu Merkel, također je počela javno razmišljati o klimatskim promjenama. Jasno je i zašto, nakon uspjeha Zelenih na europskim izborima pokazalo se da nijedna moderna europska stranka ne može imati rupa u svojem izbornom programu. I preozbiljna je opomena bio video YouTube influencera Rezoa u trajanju od čak 55 minuta nedvosmislenog naslova - “Uništenje CDU-a”.

Video je pogledan 16 milijuna puta pa se drži kako je ozbiljno naškodio rezultatu demokršćana na europskim izborima. Glavna tema videa – klima. Predlaže AKK poreznu reformu i za građane i za poduzetnike zbog bolje zaštite klime, ne više toliko za punjenje državne blagajne.

Uložilo bi se u energetsku obnovu, odbacilo grijanje na naftu. Cilj je Kramp-Karrenbauer da pozitivna nula dobije novo značenje, a to je klimatska neutralnost.

“Možemo do pozitivne nule!”, ekološki je slogan Annegret Kramp-Karrenbauer. Njezina prethodnica na čelu stranke Angela Merkel zaradila je i nadimak “klima-kancelarka” nakon što je naložila zatvaranje svih atomskih centrala u Njemačkoj. Najavila je uvođenje certifikata za CO2, odnosno nagrađivanje onih koji se trude da smanje njegove emisije, i to već u rujnu.

U zaštitu okoliša uključio se i njemački ministar prometa Andreas Scheuer iz CSU-a. Bild je jučer objavio nacrt novih prometnih propisa i investicija kojima je uz puno veće kazne za prijestupe u prometu bitna odrednica i zaštita klime. Naime, cilj je novih mjera što više poticati na vožnju biciklom, električnim skuterima...

Biciklisti ne samo u središtima gradova dobivaju prednost u odnosu na automobile, a uvodi se i novi prometni znak – zabrana pretjecanja biciklista na nekim dijelovima. Scheuera su već prozvali “ministrom za bicikliste”. Najkontroverznija novost je dopuštanje vožnje po autobusnim koridorima automobilima u kojima je više od troje putnika. Cilj je ove mjere potaknuti ljude na “udruženu vožnju” čime bi se smanjio broj automobila na cestama.