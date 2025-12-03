Jedna objava na Facebooku najpopularnijeg Ukrajinca izazvala brojne reakcije građana - je li to najava njegovog povratka

Bivši vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine i sadašnji veleposlanik Ukrajine u Ujedinjenom Kraljevstvu Valerij Zalužnji možda se vratio u Ukrajinu. Na to ukazuje njegova nova objava na društvenim mrežama, gdje je diplomat pokazao fotografiju sa suprugom Olenom Zalužnom. U kratkoj objavi, Zalužnji je napisao: "Kod kuće je najbolje". Dodao je fotografiju para koji pozira ispred svečano ukrašenog božićnog drvca. Veleposlanik još nije službeno potvrdio niti demantirao svoj dolazak u Ukrajinu. Međutim, objava sugerira da je Zalužnji mogao stići u Kijev uoči božićnih i novogodišnjih blagdana. Objava je odmah izazvala tisuće reakcija Ukrajinaca. U komentarima su Ukrajinci zahvalili Zalužnom, izrazili podršku i radovali se njegovom vjerojatnom povratku u Ukrajinu. Mnogi su izravno pitali, u tom kontekstu, mogu li očekivati važne vijesti. Naime, Zalužnji je najpopularnija osoba u Ukrajini, prema svim istraživanjima. Po tim istim istraživanjima uvjerljivo bi pobijedio aktualnog predsjednika Volodimira Zelenskog, da se održe izbori i da se Zalužnji odluči kandidirati.