Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
BIVŠI VRHOVNI ZAPOVJEDNIK

Jedna objava na Facebooku najpopularnijeg Ukrajinca izazvala brojne reakcije građana - je li to najava njegovog povratka

Autor
Danijel Prerad
03.12.2025.
u 14:57

Na pitanje o njegovom potencijalnom sudjelovanju na budućim predsjedničkim izborima u Ukrajini, Zalužnji je ranije ove godine odbacio pitanje kao "neprimjereno"

Bivši vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine i sadašnji veleposlanik Ukrajine u Ujedinjenom Kraljevstvu Valerij Zalužnji možda se vratio u Ukrajinu. Na to ukazuje njegova nova objava na društvenim mrežama, gdje je diplomat pokazao fotografiju sa suprugom Olenom Zalužnom. U kratkoj objavi, Zalužnji je napisao: "Kod kuće je najbolje". Dodao je fotografiju para koji pozira ispred svečano ukrašenog božićnog drvca. Veleposlanik još nije službeno potvrdio niti demantirao svoj dolazak u Ukrajinu. Međutim, objava sugerira da je Zalužnji mogao stići u Kijev uoči božićnih i novogodišnjih blagdana. Objava je odmah izazvala tisuće reakcija Ukrajinaca. U komentarima su Ukrajinci zahvalili Zalužnom, izrazili podršku i radovali se njegovom vjerojatnom povratku u Ukrajinu. Mnogi su izravno pitali, u tom kontekstu, mogu li očekivati važne vijesti. Naime, Zalužnji je najpopularnija osoba u Ukrajini, prema svim istraživanjima. Po tim istim istraživanjima uvjerljivo bi pobijedio aktualnog predsjednika Volodimira Zelenskog, da se održe izbori i da se Zalužnji odluči kandidirati.

Ključne riječi
oružane snage ukrajine Valerij Zalužnji Ukrajina

Komentara 1

Pogledaj Sve
EU
eurofil55
15:34 03.12.2025.

Deset takvih iskrenih domoljuba nije dovoljno da se stane na kraj već urođenoj korupciji u Ukrajini. Ne, niti za deset godina.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja