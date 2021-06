Jedini u Hrvatskoj biraju svoju načelnicu u trećem krugu lokalnih izbora

Zagorska općina Kraljevec na Sutli u nedjelju, u trećem krugu lokalnih izbora, odlučuje o svojoj načelnici.Jedina je to lokalna jedinica u državi koja će čelnika izvršne vlasti dobiti tek u trećem izbornom krugu. Naime, od troje kandidata, koliko ih je bilo u drugom, niti jedan nije osvojio dovoljno glasova za pobjedu, pa će birači u nedjelju donijeti konačnu odluku.

Na glasačkim listićima dvije su kandidatkinje - SDP-ova Blanka Stipčić Berić i nezavisna Danijela Pongrac.

Pravo odlučivati ima 1. 365 birača, biračka mjesta otvorena su do 7 do 19 sati. Iako rijetko, na lokalnim se izborima i ranije znalo dogoditi da se načelnici i gradonačelnici izaberu tek u trećem krugu, prije Kraljevca na Sutli to se dogodilo u Bistrici i u Starom Gradu na Hvaru.