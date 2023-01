Jedina se nametnula svijetu ne samo osvajanjem nego i snagom ideja i time da je imala nešto što svi drugi žele

Europa, što je to? – upitao je ruski car Aleksandar I. francuskog vođu Napoleona nakon što mu je Francuz u razgovoru više puta spominjao tu riječ, Europu. "Mi smo Europa", odmah je dodao Aleksandar I., prema Normanu Daviesu, autoru knjige "Europe: A History". Pitanje je aktualno i danas, kad probuđeni ruski imperijalizam agresijom na Ukrajinu prijeti da će razoriti poredak u Europi kakav je izgrađen nakon dva svjetska i jednog hladnog rata: pitanje, naime, jesu li Rusi europski narod koji je došao do Tihog oceana ili azijski narod koji je došao do Baltičkog i Crnog mora? Europa, što je to? – pitamo se i u ovom tisućitom broju Obzora. Redovito objavljujemo članke o tome kakva joj je sadašnjost i što se očekuje od budućnosti. Ali, odgovor na pitanje što je zapravo Europa možda je najbolje potražiti u fascinantno konciznoj knjizi australskog povjesničara Johna Hirsta "The Shortest History of Europe". Najkraća povijest Europe. Europska civilizacija jedinstvena je utoliko što je jedina civilizacija koja se nametnula ostatku svijeta, i to ne samo osvajanjem nego i snagom svojih ideja i činjenicom da je imala nešto što su svi drugi željeli imati. Znanost je izum europske civilizacije, zajedno s tehnologijama koje iz znanosti izviru. Sve to povjesničar Hirst navodi u uvodu svoje knjige, a onda prelazi na najkraću povijest, koja počinje s tri elementa na kojima je sazdana europska civilizacija.