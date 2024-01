Jedan u šatoru pićem polijevao druge goste, dvojica se tukla palicama u dvorištu kuće

Veselo, ali mirno, s nekoliko prekršaja... Tako je doček Nove godine opisala istarska policija, koja je izvijestila o dva događaja, koje su okarakterizirali kao manje kršenje javnog reda i mira. U prvom slučaju, 45-godišnjak je na području Rovinja, u šatoru na Trgu Valdibora polijevao piće po drugim osobama. Zbog toga su ga zaštitari udaljili iz šatora, no to mu se očito baš nije svidjelo, pa se vratio u 00:15 te je u šator pokušao ući nasilno. Zaštitari su pozvali policiju, a policajci su 45-godišnjaka priveli te mu slijedi optužni prijedlog zbog remećenja javnog reda i mira.

Optužni prijedlog dobit će i dvojica muškaraca u dobi od 21 i 44 godine koji su se fizički sukobili u 3:15 u dvorištu obiteljske kuće u naselju Brgod na području Raše. Mlađi je muškarac tijekom tog sukoba udario starijeg, državljanina BiH. Njihov su sukob pokušale spriječiti dvije žene i to takao da su ih htjele razdvojiti, no 21-godišnjak je tada palicom udario i 37-godišnjakinju. I on i ona i 44-godišnjak su lakše ozlijeđeni.

FOTOGALERIJA Bučno, šareno i veselo: Pogledajte kako su Hrvati dočekali nou godinu