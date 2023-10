Je li kraj babljem ljetu? Vakula otkrio kakvo nas vrijeme čeka u idućim danima

Prema prognozi DHMZ-a danas će biti pretežno sunčano vrijeme, mjestimice uz umjerenu naoblaku, ujutro u unutrašnjosti i maglu. Na krajnjem jugu poslijepodne je moguć lokalno jači razvoj oblaka te poneki pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, a na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, u Dalmaciji ponegdje i do 27 °C.

Ako ste mislili da je s naoblačenjem, mjestimičnom kišom, u većini kopnenog područja i zahladnjenjem - gotovo s "Miholjskim ljetom" - prevarili ste se. I u nastavku ovog tjedna i početkom sljedećega prevladavat će suho, sunčano i razmjerno toplo, ali manje iznimno nego prošlih dana. Naravno, i dalje će ranoraniocima dobro doći dugi rukavi pa i višeslojna odjeća, onima u prometu kopnom i dodatna pozornost zbog magle, koja je moguća i ponegdje na Jadranu, uglavnom za vikend zapadno od Istre. Jake bure bit će većinom u četvrtak podno Velebita, piše glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

VEZANI ČLANCI:

"U četvrtak u Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano, uz prolazno umjerenu naoblaku, ujutro ponegdje i maglu. Uz uglavnom slab vjetar temperatura zraka ujutro će biti oko "svježih" 8 °C, a poslijepodne 21 do 23 °C. Razmjerno svježe jutro te za listopad mnogima ugodno toplo poslijepodne i u sunčanoj, povremeno i vedroj središnjoj Hrvatskoj, gdje će također biti tiho ili će samo slab vjetar omogućiti čestu jutarnju maglu. Maglovito i prilično svježe ujutro će biti i po gorskim kotlinama, pa danju sunčano, na sjevernom Jadranu gdjekad i vedro, te razmjerno toplo, uz najčešču temperaturu zraka oko 25 °C, u gorju 19 do 22 °C, te uz najprije uglavnom umjerenu buru, podno Velebita do jutra lokalno i jaku, s olujnim udarima, zatim mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni. Bura pa maestral, uz većinom malo valovito more i u Dalmaciji, gdje će vedrinu prolazno remetiti oblaci, iz kojih je uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti moguć poneki pljusak. Temperatura zraka ujutro od 9 do 14 °C, uz more 15 do 19 °C, a poslijepodne 24 do 27 °C. Na jugu Hrvatske podjednako toplo i ne odviše vjetrovito, uz čak ponegdje moguću toplu noć, te uz prolazno više oblaka, pri čemu mogućnost za mjestimice malo kiše postoji većinom u Konavlima", javlja Vakula.

I u nastavku tjedna prevladavajuće sunčano uz prolazno više oblaka u petak, te i dalje razmjerno toplo za ovo doba godine, ponajviše u nedjelju. No, jutra u kopnenom području svježa, često i maglovita. Noćna i jutarnja magla moguća je i ponegdje na Jadranu, uglavnom za vikend zapadno od Istre. Uz sunčano, gdjekad i vedro vrijeme te buru i maestral temperatura zraka bit će i dalje iznadprosječno visoka.

Video: Šleper se okretao na A1, vozač 'šišao' preko rotora: Pogledajte lude manevre na našim cestama