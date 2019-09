Je li hrvatsko društvo nasilno?

Je li Hrvatska postala zabrinjavajuće nasilno okruženje ili, kako je u jednom mediju zaključeno, da kako god se okončao, slučaj bivšeg HDZ-ova zastupnika Damira Škare zorno ukazuje na uzroke zbog kojih je Hrvatska postala “mračno i nasilno mjesto na karti Europe”. Nije to jedini slučaj u kojem inače gorljivi zagovornici presumpcije nevinosti i individualizacije krivnje kad je riječ o nekim drugim zločinima “kolektiviziraju” Škarin slučaj. Slučaj kukavičkog napada na Srbe kod Knina u kojem su žrtve bili i djeca i malodobnici podijelio je politiku i javnost na one koji drže da je to izolirani incident i one koji tvrde da je i to posljedica klime u društvu koja potiče (etničko) nasilje u društvu. Predsjednika SDP-a Davora Bernardića ne čude huliganski napadi na Srbe “jer imamo Vladu koja tolerira upotrebu ustaškog pozdrava i ne kažnjava anomalije u društvu”.

I pučka pravobraniteljica Lora Vidović za N1 je rekla da je riječ o “trendu” koji “potvrđuje da se nalazimo u jednom nasilnom okruženju, i ne samo etnički motiviranom, vidimo nasilje u obitelji, školama, prema stručnim osobama” te je i ona rekla: “Ako se ustaška simbolika tolerira i ne procesuira, to dovodi do nasilja.” Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac ustvrdio je kako trend (etničkog) nasilja imamo od 2014. Tvrdnja o trendu nasilja u društvu uzima se kao neupitna. Bernardić je ustvrdio: “Kad dođemo na vlast, ovakvi napadi, ovakvo nasilje se više u Hrvatskoj neće smjeti događati”, dok je Zoran Milanović za Bjelovar live rekao: “Ljudima ću obećati ono što mogu i moram, Hrvatsku bez mržnje i nasilja i bez lopovluka!”

Cijeli članak čitajte u sutrašnjem izdanju Večernjeg lista ili u našem e-izdanju.

Od ostalih tema izdvajamo:

>> Kad vojska nekamo ide bez poziva, to se zove okupacija

>> Huljev: Posao je obavljen i plaćen u dionicama

>> Liječnik neće prijavljivati pacijente, ali će upozoravati: nemojte voziti

>> Nepalci i Indijci našli svoj djelić raja – i za 500 eura beru rajčicu

>> U Šangaju se gradi 280-metarski brod za LNG, po veličini uz bok kruzerima