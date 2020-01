Japanski milijarder poklanja novac da vidi utječe li na sreću

Japanski milijarder Yusaku Maezawa, koji je svoje bogatstvo stekao u modnom biznisu, upustio se u eksperiment inspiriran idejom o osnovnom dohotku – odlučio je izabrati tisuću osoba među svojim pratiteljima na Twitteru i pokloniti im po 9000 dolara kako bi utvrdio utječe li poklonjeni novac na osjećaj sreće, piše Business Insider. Kaže da je posrijedi ozbiljan društveni eksperiment, a okidač mu je koncept za koji se zalaže američki demokratski predsjednički kandidat Andrew Yang, koji obećava tisuću dolara mjesečno svakom Amerikancu starijem od 18 godina u zamjenu za odricanje od nekih drugih beneficija.

Želi potaknuti debatu

Iako mu na neki način ljudi služe kao pokusni kunići, ekscentrični bogataš koji je nedavno prodao svoj online biznis SoftBanku za 900 milijuna dolara tvrdi da želi potaknuti debatu o temeljnom dohotku u Japanu. Pitanje je koliko će to na ovaj način uspjeti jer njegova financijska injekcija nije mjesečna renta koju bi sudionici dobivali tijekom duljeg razdoblja, nego jednokratna isplata. Usto, za razliku od stvarnih primjera isplate temeljnog dohotka, nije zahtijevao ispunjavanje nikakvih uvjeta kao što bi primjerice bili nezaposlenost ili cenzus primanja.

Trenutačno se istraživanje utjecaja temeljnog dohotka provodi u gradu Stocktonu u Kaliforniji, u kojem 125 stanovnika prima 500 dolara mjesečno, a sudionici moraju biti stanovnici četvrti u kojoj je prosječni dohodak kućanstva isti ili manji od gradskog prosjeka.

Prije godinu dana završio je dvogodišnji finski eksperiment u kojem su nezaposleni sudionici primali mjesečno 560 eura. Rezultati tog projekta pokazali su da su se u pravilu osjećali zdravije i sretnije u usporedbi s ostalim nezaposlenim osobama, no većina ih je ostala nezaposlena – sigurnost koju su imali od zajamčenog prihoda nije ih potaknula na akciju.

Granica za osjećaj sreće

Sličan se projekt provodio u Kanadi 70-ih godina prošlog stoljeća i pokazalo se da su sudionici projekta manje završavali u institucijama za liječenje mentalnih bolesti u usporedbi s kontrolnom skupinom.

Da bi o temeljnom dohotku trebalo početi razmišljati i u Hrvatskoj, poručio je za svog boravka u Zagrebu Hans Timmer, glavni ekonomist Svjetske banke za Europu i središnju Aziju, tako da to baš i nije ideja „alternativaca“. Kad je posrijedi povezanost novca i sreće, Gallupova je anketa iz 2010. na tisuću stanovnika SAD-a pokazala da niski dohodak pogoršava emocionalnu bol tijekom negativnih životnih događaja poput razvoda ili bolesti. No ispostavilo se i da novac osigurava osjećaj sreće samo do određene razine, iznad iznosa godišnje zarade od 75.000 dolara više nije bilo razlike