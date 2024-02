Na samrti tvrdio da je jedan od najtraženijih japanskih kriminalaca: 'Želim umrijeti s pravim imenom'

MACRONOVA IZJAVA UZBURKALA SVE

Oglasili se čelnici NATO-a o slanju vojnika u Ukrajinu, Francuzi objasnili što su zapravo mislili

Sjedinjene Države i ključni europski saveznici poručili su u utorak da ne planiraju slati svoje vojnike u Ukrajinu, nakon što je Francuska dala naslutiti da je to moguće, a Kremlj je upozorio da bi to neizbježno dovelo do sukoba između Rusije i NATO-a.