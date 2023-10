Janez Janša pozvao Slovence da se naoružaju: 'Vrag je odnio šalu'

Bivši slovenski premijer Janez Janša pozvao je Slovence da se legalno naoružaju, strahujući od terorističkih napada. U najnovijoj objavi na X-u, bivšem Twitteru, Janša se osvrnuo na najnovije uvođenje graničnih kontrola Slovenije s Hrvatskom i Mađarskom zbog velikog priljeva ilegalnih migranata. Mišljenja je kako time premijer Robert Golob, inače njegov protukandidat koji ga je porazio na izborima, tako samo protok ''ilegalaca'', kako ih je nazvao, samo preusmjerava s cesta na kolica.

- Vrag je odnio šalu. Naoružajte se. Legalno. Hvala svima koji su proširili glas. Čak i onima koji to ne žele. Mislim na radikalizirane medijske zvijezde koje su u covid razdoblju svakodnevno pozivale na protuzakonito ponašanje ili promovirale one koji to čine, a sada se toliko zgražaju kada netko pravovremeno upozori na opasnost i poziva na zakonito ponašanje. Pametni su shvatili poziv. Pametni i odgovorni ljudi će to učiniti. Ostali će vjerovati Golobu, Poklukaru i Šarcu (ili čak Jenullu, Kovačevoj, Mukiju i povorci ponosa) da su sposobni zaštititi Sloveniju i zaštititi njih osobno u slučaju terorističkih napada. Što je nešto slično onome što bismo 1991. vjerovali da Skolč, Jakić i Aksentijević mogu zaštititi Sloveniju od agresije JLA - objavio je Janša na X-u.

Optužio ih je i kako ''panično uvode još jednu kontrolu'' na granici sa susjedima, iako je Golob ''tvrdio da takva kontrola ništa ne pomaže''.

- Premijer Golob nedavno je izjavio da je jedino rješenje problema ilegalne migracije učiniti je legalnom!!! Migranti su to shvatili na isti način kao i 2015. Angela Merkel je rekla da su dobrodošli u Njemačku. Ministar Poklukar neki dan je rekao da je slovenska policija dokazala svoju sposobnost pokrenuvši ove godine više od 40.000 ilegalnih migranata u postupku azila u Sloveniji!!!??? Ne spriječeno, nego omogućeno!!! Sadašnji ministar obrane ionako svoj resor vodi kao reality show. Istovremeno, Golobova je aktualna Vlada bogato financira ove nevladine aktiviste koji su na nedavnom skupu u Ljubljani izravno pozvali na uništenje države Izrael i prijetili "nevjernicima" "svetim" ratom. Vjerujemo da bi slovenski policajci radije spriječili ilegalne migracije jer su bili u ulozi taksista do azilantskih centar - napisao je.

- Ali kako kaže afrička poslovica: Vojska lavova predvođena slonom uvijek će biti poražena od vojske slonova predvođenih lavom. Ministar Poklukar nije u stanju postaviti ni policijsku postaju u Ivančnoj Gorici, pa ljudi moraju postavljati svoje straže u Suhoj krajini. Svijet se promijenio u posljednjem desetljeću. Na euroatlantskom području prvenstveno na gore. Zapadna civilizacija ozbiljno je potkopana unutar svojih vrijednosnih temelja. Nekažnjeno zlo iz Moskve ponovno fizički prijeti našem istočnom susjedstvu. Pritisak masovnih ilegalnih migracija radikalno razara postojeći način života u EU i jača militantne, prototerorističke jezgre u europskim metropolama. Nekada sigurna i cvjetajuća mjesta doživljavaju neviđeni porast kriminala. Tu, nažalost, spada i Ljubljana. U posljednjem upadu palestinskih terorista (nekada u SFRJ masovno su ubijani u Pančevu) u Izraelu još jednom se potvrdilo koliko je važno da se narod dobro i legalno naoruža. Naoružani pojedinci u kibucima tako da su mnogi uspješno spriječili smrt još više žena i djece. U ljudskoj je prirodi nadati se najboljem i previdjeti zlokobne znakove nadolazećih prijetnji - dodao je Janša.

Bivši premijer se osvrnuo i na siječanj 1991. kada je tek 15 posto ispitanika u Sloveniji, naveo je, očekivalo oružani napad iz Jugoslavije nakon proglašenja samostalnosti Slovenije.

- U isto vrijeme kada smo govorili da nas je JLA napala i da nam treba vojska ako želimo ispuniti plebiscitarnu volju naroda. I danas su pismenima jasne barem tri stvari: 1. Da s velikom vjerojatnošću možemo očekivati ​​zaoštravanje sigurnosne situacije 2. Da sadašnja regionalna skupina nije ni približno sposobna za pravodobne procjene, spremne za poduzimanje mjera 3. Da je dakle svatko legitiman i dužan zaštititi svoje obitelji, a država učiniti sve što je u okvirima ustavnog poretka moguće. Stoga: Vrag je odnio šalu. Naoružajte se. Legalno - poručio je.

