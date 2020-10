Jandroković snimio video: Imam blage simptome i dobro se osjećam

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković snimio je kratki video u kojem je zahvalio svim na porukama podrške i kazao da se dobro osjeća. Podsjetimo Jandroković je u petak dobio pozitivan nalaz na koronavirus. Bio je u kontaktu s predstojnikom svog ureda, kojem je potvrđeno da je zaražen.

"Pozdrav svima. Evo šest dana je od kada sam bolestan, no na sreću imam blage simptome i dobro se osjećam. Hvala svima koji ste me zvali i koji ste mi slali poruke potpore. To čovjeku u ovakvim situacijama jako puno znači. Nadam se da se vidimo idući tjedan. Jedva to čekam, a do tada, pozdrav svima držite se i bok", objavio je Jandroković na svom Facebooku.