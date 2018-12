Jak potres pogodio jug Filipina

Potres magnitude 7,0 stupnjeva po Richtera pogodio je u subotu jug Filipina, objavio je američki USGS.

Potres se dogodio u 11:39 sati po lokalnom vremenu, oko 177 kilometara jugoistočno od najvećeg grada otoka Mindanaoa, Davao.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M7.0 in Mindanao, Philippines 1hr 12min ago pic.twitter.com/8Qi7iIiqSh