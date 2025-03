Jadranka Kosor i Borut Pahor oduševili publiku u Rijeci

Nakon uspješnog prvog dana Women’s Weekend festival je danas pretvorio Rijeku u središte razmjene znanja i iskustava kroz tabu teme, stvarajući prostor za otvorene razgovore o ravnopravnosti, zdravlju i osobnom razvoju.

U treći dan Women’s Weekenda ušli smo uz još snažnije sadržaje, s posebnim naglaskom na turizam i ekonomski razvoj. Na panelu Može li Hrvatska postati destinacija za premium turizam? powered by Stories, na kojem su sudjelovale Josipa Jutt Ferlan iz Hilton hotela, Andreja Vukojević iz Sektora za turizam HGK, Nikolina Brnjac iz Europskog parlamenta te dr. sc. Irene Peršić Živadinov iz Turističke zajednice Kvarnera, postavilo se pitanje o strateškom pozicioniranju Hrvatske kao ekskluzivne turističke destinacije.

“Hrvatska već i je destinacija za premium turizam. Mi smo samo počeli drugačije pričati, strateški organizirati i promišljati kako dalje. Ali Hrvatska je ta koja ima potencijal i sad ga”, rekla je Josipa Jutt Ferlan.

Ekskluzivan razgovor bivšeg slovenskog predsjednika Boruta Pahora i bivše hrvatske premijerke Jadranke Kosor okupio je dvoje lidera s bogatim iskustvom u vođenju država. Danas bliski prijatelji, bivši političari, podijelili su svoje viđenje moći, politike i izazova suvremenog liderstva. Jadranka Kosor i Borut Pahor osvrnuli su se na početke svoje političke suradnje, prisjećajući se prvog susreta.

“Mislim da smo bili hrabri za ono doba, rješavali smo velike probleme, uspjeli smo jer smo imali povjerenje jedan u drugoga”, istaknuo je bivši slovenski predsjednik i premijer Borut Pahor. Unatoč tome što su surađivali na najvažnijim političkim odlukama, medijska percepcija njihovih uloga bila je posve drukčija.

“O meni su pisali da imam lijepu haljinu, a on je bio pametan. Iako smo sjedili za istim stolom, ja sam bila mala od kužine, a on predsjednik”, osvrnula se Kosor na neravnopravno tretiranje žena u politici.

Hrabrost, komunikacija i odlučno vodstvo ključni su alati za promjene, a to najbolje zna Nevena Crljenko, potpredsjednica za korporativne poslove Philip Morris international.

“Hrabrost je ključni alat za promjene – kako u poslovnom, tako i u privatnom životu. Kada sam vidjela seksističku kampanju na oglasnim prostorima diljem Zagreba, nisam razmišljala dvaput o tome trebam li reagirati. Pitala sam se – zašto ne bih? Ljudi se prečesto suzdržavaju od suprotstavljanja neprihvatljivim i uvredljivim idejama, ali ako želimo graditi bolje društvo i bolje radno okruženje, moramo biti glasni i jasni u svojim stavovima”, rekla je Nevena Crljenko.

Tijekom jučerašnjeg dana otvorili smo temu "Women on Board: Jesu li kvote put prema ravnopravnosti?", gdje se debatiralo jesu li kvote nužne ili narušavaju zapošljavanje po izvrsnosti.

“Žene su emocionalno zrelije i znaju izvršavati više zadataka odjednom. Također, žene su i bolji mentori i pregovarač, a ujedno i obrazovanije od muškaraca”, istaknuo je Dejan Turk, predsjednik Uprave A1 Hrvatska i A1 Slovenija kada je prestavljao razloge zašto trebamo imati više žena na visokim pozicijama.

“Ne smatram da sam zbog kvota završila na poziciji na kojoj sam danas, već zbog dugogodišnjeg truda i rada”, dodala je Anita Letica.

Na panel na temu postporođajne depresije Antonija Podnar, voditeljica brenda i digitalnog marketinga iz Libressea, dizajnerica Marina Matić i Ivana Klement iz Hrvatske udruge doula upozorile su na romatizaciju postpartum i istaknule kako je do teško i emocionalno stanje koje se još pogoršava nakon idealizirani slika na društvenim mrežama.

“Nakon poroda sam bila jako loše, nisam se povezala s djetetom i osjećala sam se usamljeno. Iz toga me izvukla podrška, odnosno moja najbolja prijateljica”, ispričala je Marina Matić i još jednom istaknula važnost podrške.

Panel "Žene bez dlake na jeziku" otvorio je važno pitanje – kako se suprotstaviti govoru mržnje i online prijetnjama s kojima se aktivistice i influencerice svakodnevno suočavaju?

"U takvom smo uzbudljivom vremenu da se radujem. Vraćamo njegovanje ženskog principa - to nije princip moći i ega, nego zajedništva, okupljanja i radosti", istaknula je glumica Jelena Stupljanin, koja je posljednijh mjeseci privukla pažnju svih regionalnih medija zbog svog sudjelovanja uz studentskim prosvjedima u Srbiji.

Uz, Jelenu na panelu su sudjelove Brankica Raković, osnivačica i voditeljica Lola magazina i Oslobođena.ba i Dragana Pandurević Jovović, urednica Zadovoljna.rs koje su se složile kako unatoč negativnim komentarima, uvijek treba reči istinu i svoje mišljenje jer to pokreće butterfly efekt.

“Nekad nismo svjesne da kad progovorimo, to ima posljedicu tek kasnije jer ne dođu svi rezultati odmah do nas , no te priče mijenjaju kako se ponašamo prema sebi”, dodala je Brankica Raković.

Anita Gerhardter, CEO Wings for Fife ispričala nam je sve o Zakladi Wings for Life. Zaklada od 2004. godine financira vrhunske istraživačke projekte diljem svijeta i podupire neuroznanstvenike u njihovoj potrazi za lijekom za ozljede kralježnice.

“Kada mi je 2012. Red Bull predstavio inovativni koncept globalne utrke, u kojoj svi sudionici startaju istovremeno, bez obzira na vremensku zonu, bila sam oduševljena. No, suočili smo se s velikim izazovima – tehnologija za praćenje trkača nije postojala, morali smo je razviti od nule. Unatoč svemu, uspjeli smo! Danas, od Hrvatske do Brazila, Tajvana i mnogih drugih zemalja, trčimo za one koji ne mogu”, rekla je Anita Gerhardter.

Panel Revolucija kolagena: Inovacije i nova saznanja u regeneraciji kože i tijela powered by Vichy, koji je kroz multidisciplinarni pristup obuhvatio dermatologiju, nutricionizam i fizičke vježbe kao ključne faktore u prirodnoj regeneraciji kože. Dr. Željana Bolanča, dermatovenerologinja, istaknula je sve veću ulogu kolagena u medicini, dok je nutricionisti Ivana Barišić naglasila važnost pravilnog odabira i kombinacije kolagena s ostalim sastojcima za bolju apsorpciju. O praktičnom dijelu pobrinula se Jelena Orešković, demonstrirajući vježbe koje potiču prirodnu regeneraciju kože, što je oduševilo sudionice Women’s Wekenda.

Panel "Istina o debljini" izazvao velik interes publike. Ova dubinska razbila je uobičajene mitove o debljini, promatrajući je, ne samo kroz prizmu izgleda, već i kroz kompleksnu medicinsku perspektivu. Prof. dr. sc. prim. Boran Uglešić iz psihijatrijske perspektive i dr. med. Davorka Herman Mahečić iz endokrinološkog kuta, zajedno s Renatom Končić Minea koja je podijelila osobno iskustvo, pružili su sveobuhvatan pogled na ovu temu.

“Moramo jasno reći – debljina je bolest. To nije samo estetski problem. Debljina je poremećaj kontrole nagona. Slično kao kod kockanja ili alkoholizma, mnogi ljudi koriste hranu za emocionalno zadovoljstvo”, dodao je Uglešić. Oboje su se osvrnuli i na lijekova koji liječe debljinu o kojima se posljednjih nekoliko godina mnogo priča.

“Postoje lijekovi koji liječe debljinu i važno je koristiti ih uz stručana nadzor. Takvi lijekovi poput Saxende i Wegovyja uspješno liječe debljinu. Doktori s vrata mogu postaviti dijagnozu pretilosti i od iznimne je važnosti što danas imamo lijek za njezino liječenje jer je uz pretilost vezano više od 200 drugih kroničnih bolesti” istaknula je doktorica Herman Mahečić.

Women's Weekend nastavlja inspirirati i povezivati žene iz različitih sfera, stvarajući platformu za razmjenu znanja, iskustava i ideja koje pomiču granice i otvaraju nove mogućnosti.