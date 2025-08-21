Izvrsni rezultati Grupe Triglav u prvom polugodištu 2025.

Ukupan obujam poslovanja dosegnuo je 1.065,3 milijuna eura, što predstavlja porast od 18 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ovaj rezultat ponajviše je posljedica značajnog rasta obračunate bruto premije osiguranja u segmentu Imovine.

Poslovni rezultat prije oporezivanja povećao se za 22 posto, na 109,6 milijuna eura, dok je neto poslovni rezultat porastao za 21 posto, na 91,4 milijuna eura. Kombinirani omjer u segmentima Imovine i Zdravlja iznosio je vrlo povoljnih 88,2 posto, u odnosu na 90,6 posto godinu ranije, dok je profitabilnost novog poslovanja u segmentu Život dosegla 12,2 posto, u usporedbi s prošlogodišnjih 14,1 posto. Kapitalizacija Grupe na polugodištu kretala se unutar ciljanog raspona od 200 do 250 posto.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar istaknuo je da je i drugo tromjesečje bilo uspješno te da je na polugodišnjoj razini ostvaren poslovni rezultat prije oporezivanja od 110 milijuna eura. Zadovoljni smo postignutim i, s obzirom na trenutno poznate i očekivane poslovne okolnosti, do kraja godine povećavamo našu prognozu za cjelogodišnji poslovni rezultat prije oporezivanja. Prvotno smo planirali između 130 i 150 milijuna eura, no sada procjenjujemo da ćemo ostvariti između 140 i 160 milijuna eura. Izvrsni polugodišnji rezultati ponajprije su odraz snažnog rasta premije, koji proizlazi iz povećanog obujma osiguranja klijenata, uspješnog poslovanja na međunarodnom tržištu osiguranja i reosiguranja te povoljnih odštetnih zahtjeva. U skladu sa strateškom ambicijom veće internacionalizacije, Grupa je dodatno smanjila udio Slovenije u strukturi premije, koji je na polugodištu iznosio 52 posto, te je ojačala međunarodno poslovanje. Na svim tržištima zabilježeno je poboljšanje profitabilnosti, što potvrđuje i povoljan kombinirani koeficijent. Upravljanje investicijskim portfeljem i dalje je bilo konzervativno. Neizvjesnosti na financijskim tržištima nisu imale značajniji utjecaj na rezultat investicijskog dijela poslovanja, no djelomično su utjecale na profitabilnost i vrijednost financijskih ulaganja te imovine kojom Grupa upravlja. Ove godine Triglav Grupa dobila je poboljšanu kreditnu ocjenu »A+« od agencije S&P Global, sa stabilnim srednjoročnim izgledima. Grupa ostaje dobro kapitalizirana i financijski stabilna, a poslovni rezultati i budući izgledi odražavaju se i u kretanju cijene dionice. Postavljeni su visoki strateški ciljevi do 2030. godine, a s timom od više od 5.000 predanih suradnika Grupa intenzivno radi na njihovu ostvarenju, zaključio je Slapar.

NAGLASCI POSLOVANJA U PRVOM POLUGODIŠTU 2025.

Foto: Grupa Triglav

*Financijska ulaganja bez ulaganja u korist osiguranika, koji preuzimaju rizik ulaganja.

Ukupan obujam poslovanja Grupe Triglav u prvom je polugodištu 2025. godine iznosio 1.065,3 milijuna eura. Svi poslovni segmenti doprinijeli su rastu od 18 posto, pri čemu je najveći doprinos dao segment Imovine. Obračunata bruto premija osiguranja, suosiguranja i reosiguranja povećala se istom stopom te je dosegla 1.022,6 milijuna eura. Na slovenskom tržištu premija je porasla za 5 posto, na 527,4 milijuna eura, dok je na ostalim tržištima regije Adria porasla za 8 posto, na 193,4 milijuna eura. U širem međunarodnom okruženju zabilježen je rast od čak 61 posto, na 301,8 milijuna eura, što je posljedica povećanog obujma aktivnog reosigurateljnog i osigurateljnog poslovanja, ponajprije na poljskom i talijanskom tržištu. Grupa je ujedno smanjila udio Slovenije u geografskoj strukturi premije za šest postotnih bodova, na 51,6 posto, dok je udio ostalih tržišta regije iznosio 18,9 posto u odnosu na 20,6 posto godinu ranije. Udio međunarodnog poslovanja povećao se na 29,5 posto (prošle godine 21,6 posto), pri čemu je udio premija izravnog osiguranja (FOS i FOE) iznosio 9,1 posto, a udio reosigurateljnih premija 20,4 posto.

Poslovni rezultat Grupe prije oporezivanja iznosio je 109,6 milijuna eura, što je 22 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine, dok je neto poslovni rezultat porastao za 21 posto, na 91,4 milijuna eura. Grupa je poslovala profitabilno u svim segmentima, osim u segmentu Zdravlja. U djelatnosti osiguranja ostvaren je rezultat prije oporezivanja od 85,8 milijuna eura, što predstavlja rast od 38 posto. Investicijski dio poslovanja donio je 20,5 milijuna eura (u odnosu na 20,8 milijuna eura prethodne godine), dok je u djelatnostima nepovezanima s osiguranjem ostvaren rezultat od 3,3 milijuna eura (prethodne godine 6,6 milijuna eura).

Matično društvo Grupe, Zavarovalnica Triglav, ostvarilo je 79,8 milijuna eura poslovnog rezultata prije oporezivanja, što predstavlja rast od 20 posto, te neto poslovni rezultat od 66,7 milijuna eura, odnosno 17 posto više nego prošle godine.

Kombinirani omjer u segmentima Imovina i Zdravlje iznosio je povoljnih 88,2 posto, što je smanjenje od 2,4 postotna boda u odnosu na prethodnu godinu. Omjer gubitka smanjen je za 1,7 postotnih bodova, na 61,7 posto, zahvaljujući povoljnim odštetnim potraživanjima i izostanku većih prirodnih katastrofalnih događaja. Omjer rashoda smanjen je za 0,7 postotnih bodova, na 26,5 posto, uslijed snažnijeg rasta prihoda u odnosu na troškove. Profitabilnost poslovanja osiguranja poboljšana je na svim tržištima na kojima Grupa posluje.

Ukupna sredstva u upravljanju Grupe Triglav ostala su po sastavu i obujmu usporediva sa stanjem na kraju prethodne godine. Od ukupno 5,9 milijardi eura, vrijednost vlastitih sredstava, sredstava osiguranika koji preuzimaju rizik ulaganja te sredstava iz financijskih ugovora iznosila je 3,9 milijardi eura (indeks 100). Sredstva u upravljanju u uzajamnim fondovima, individualnoj imovini, mirovinskim fondovima i alternativnim ulaganjima iznosila su 2,0 milijarde eura (indeks 99).

Profitabilnost financijskih ulaganja Grupe Triglav, bez ulaganja u korist osiguranika koji preuzimaju rizik ulaganja, iznosila je 2,7 posto, u odnosu na 3,0 posto u istom razdoblju prošle godine.

POSLOVANJE GRUPE TRIGLAV PO SEGMENTIMA

Član Uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc izjavio je kako je dobrom polugodišnjem rezultatu Grupe uglavnom doprinio segment Imovine, u kojem je, zahvaljujući povoljnim odštetnim potraživanjima, ostvaren rast portfelja osiguranja te visoka profitabilnost, uz solidne rezultate u investicijskom dijelu poslovanja. U segmentu Života zadržana je obećavajuća profitabilnost novog poslovanja, uz istodobno povećanje ukupnog rezultata segmenta. Segment Zdravlja, u kojem je prošle godine restrukturiran poslovni model, zabilježio je negativan rezultat, što je bilo očekivano, a slična volatilnost predviđa se i u budućnosti. U segmentu Upravljanja imovinom povećani su prihodi od provizija i obujam poslovanja, dok je rezultat vlastitih ulaganja Grupe u tom segmentu smanjen u odnosu na prethodnu godinu, ponajprije zbog kretanja na financijskim tržištima, zaključio je Ivanc.

Segment Imovina

U segmentu Imovine ukupan obujam poslovanja porastao je za 20 posto, na 843,9 milijuna eura. Kombinirani omjer iznosio je povoljnih 87,2 posto, dok se polugodišnji poslovni rezultat povećao za 36 posto te dosegnuo 91,1 milijun eura.

Ukupan obujam poslovanja u visini od 843,9 milijuna eura porastao je za 20 posto, što je ujedno jednako rastu premije. Premija se povećala u većini grupa imovinskih osiguranja, pri čemu je rast zabilježen na gotovo svim tržištima u regiji Adria. Na međunarodnom tržištu premija je porasla za čak 61 posto, a najveći obujam poslova slobode pružanja usluga (FOS) ostvario se u segmentu autoosiguranja na poljskom, talijanskom i grčkom tržištu.

Obračunate štete u osiguranju imovine povećale su se za 27 posto, na 338,3 milijuna eura. Dok su se prošle godine rezerve za gubitke, formirane 2023. zbog poplava, smanjile, ove godine su porasle, ponajprije zbog rasta portfelja i događaja koji su rezultirali odštetnim zahtjevima.

Kombinirani omjer u segmentu Imovina iznosio je povoljnih 87,2 posto te je u odnosu na prošlu godinu smanjen za 3,1 postotni bod. Istodobno su smanjeni i omjer rashoda i omjer gubitka.

Poslovni rezultat prije oporezivanja povećao se za 36 posto, na 91,1 milijun eura. Na ovaj rast ponajviše je utjecao snažan rezultat osigurateljnog dijela poslovanja, dok je investicijski dio zadržao razinu sličnu onoj iz prethodne godine.

Segment Životno

Ukupan obujam poslovanja u segmentu Život povećan je za 8 posto, na 133,5 milijuna eura. Profitabilnost novog poslovanja iznosila je povoljnih 12,2 posto, u usporedbi s 14,1 posto prošle godine. Ugovorna marža usluga, u visini od 273,2 milijuna eura, zadržala se na razini s kraja 2024. godine. Polugodišnji poslovni rezultat porastao je za 5 posto te dosegnuo 14,5 milijuna eura.

Ukupan obujam poslovanja u segmentu Životno dosegnuo je 133,5 milijuna eura, što predstavlja rast od 8 posto, odnosno jednak rastu premije životnih osiguranja. Najviši rast ostvaren je kod premija kapitalnih životnih osiguranja, ponajprije zahvaljujući povećanim uplatama te uspješnoj prodaji putem banaka i agencija u matičnom društvu. Premija je porasla na većini tržišta osiguranja na kojima posluje Grupa Triglav.

Profitabilnost novog poslovanja iznosila je 12,2 posto, u usporedbi s 14,1 posto godinu ranije.

Ugovorna marža usluge, u visini od 273,2 milijuna eura, ostala je na razini s kraja 2024. godine, dok je udio novokreirane ugovorne marže u ukupnoj marži iznosio 7,1 posto, u odnosu na 9,6 posto prošle godine. Novokreirana ugovorna marža dosegnula je 19,3 milijuna eura, od čega se 44 posto odnosilo na kapitalna životna osiguranja. Oslobađanje ugovorne marže usluga u poslovni rezultat iznosilo je 19,1 milijun eura, u usporedbi s 15,4 milijuna eura u istom razdoblju prošle godine.

Poslovni rezultat prije oporezivanja u segmentu Životno povećao se za 5 posto, na 14,5 milijuna eura. Na rezultat osigurateljnog dijela, koji je iznosio 9,4 milijuna eura, utjecali su, između ostalog, veće obračunate štete i rashodi, dok je u investicijskom dijelu, unatoč nepovoljnim uvjetima na financijskim tržištima, ostvaren solidan rezultat od 4,9 milijuna eura.

Segment Zdravlje

Ukupan obujam poslovanja u segmentu Zdravlje povećan je za 25 posto, na 29,9 milijuna eura. Kombinirani omjer dosegnuo je 114,8 posto, u usporedbi s 99,6 posto u istom razdoblju prošle godine. Polugodišnji poslovni rezultat prije oporezivanja bio je negativan i iznosio je –3,1 milijun eura, dok je prošle godine na istoj osnovi iznosio 1,4 milijuna eura.

Grupa Triglav prošle je godine restrukturirala poslovni model segmenta Zdravlje te ove godine nastavlja s aktivnostima usmjerenima na rast i razvoj dodatnog zdravstvenog osiguranja u Sloveniji i na drugim tržištima regije Adria. U prvoj polovini godine ukupan obujam poslovanja segmenta povećao se za 25 posto te dosegnuo 29,9 milijuna eura.

Poslovni rezultat prije oporezivanja iznosio je –3,1 milijun eura, u usporedbi s 1,4 milijuna eura u istom razdoblju prošle godine, od čega se 4,3 milijuna eura odnosilo na tzv. obustavljeno poslovanje. U prvih šest mjeseci ove godine poslovanje segmenta bilo je negativno u osigurateljnom dijelu, ponajprije zbog rasta obračunatih šteta i povećanja rezervi za odštetne zahtjeve uslijed većeg obujma portfelja. S druge strane, pozitivan rezultat ostvaren je u investicijskom dijelu te u djelatnostima koje nisu vezane uz osiguranje. Grupa Triglav očekuje da će rezultati segmenta Zdravlje ostati nestabilni i u narednom razdoblju, budući da se segment nalazi u fazi visokih stopa rasta i relativno niskog obujma poslovanja.

Segment Upravljanje imovinom

Ukupan obujam poslovanja u segmentu Upravljanje imovinom povećan je za 7 posto, na 58,0 milijuna eura. Prihodi od upravljanja imovinom, odnosno prihodi od provizija, porasli su za 10 posto te dosegnuli 25,2 milijuna eura. Polugodišnji poslovni rezultat prije oporezivanja iznosio je 7,1 milijun eura, što predstavlja pad od 7 posto u odnosu na prethodnu godinu, ponajprije zbog nižih prihoda od ulaganja.

Ukupan obujam poslovanja u segmentu Upravljanje imovinom dosegnuo je 58,0 milijuna eura, što predstavlja rast od 7 posto.

Poslovni rezultat prije oporezivanja iznosio je 7,1 milijun eura, odnosno 7 posto manje nego u prethodnoj godini. Na taj su rezultat utjecali 10 posto viši prihodi od upravljanja imovinom, odnosno prihodi od provizija u iznosu od 25,2 milijuna eura, te 40 posto niži rezultat investicijskog dijela, koji je iznosio 1,0 milijun eura. Pad je posljedica smanjenja vrijednosti dioničkih ulaganja vlastitih sredstava ovog segmenta.

Ukupna sredstva u upravljanju Grupe Triglav na kraju prvog polugodišta 2025. godine iznosila su 5,9 milijardi eura, što je na razini kraja 2024. godine.

Na obim sredstava Grupe Triglav pod upravljanjem u uzajamnim fondovima, kao i u okviru individualnog upravljanja, utjecala je situacija na financijskim tržištima.

GRUPA TRIGLAV NA HRVATSKOM TRŽIŠTU

Na hrvatskom tržištu, Grupa Triglav zajedno s društvom Triglav osiguranje Zagreb u prvoj polovini 2025. godine povećala je ukupan obim poslovanja za 12 posto, dosegnuvši 56 milijuna eura. Obračunata premija iznosila je 55,6 milijuna eura, u odnosu na 49,1 milijuna eura u istom periodu prošle godine. S tržišnim udjelom od 4,6 posto, Grupa je zadržala osmu poziciju među 16 osiguravajućih društava na hrvatskom tržištu, gdje je ukupna naplaćena premija porasla za 8 posto.

„U vremenu stalnih promjena ostajemo usmjereni na razumijevanje potreba klijenata i pružanje jednostavnih, relevantnih i pouzdanih rješenja. Digitalna rješenja koja smo razvili ove godine – poput aplikacije iTriglav, digitalne prijave šteta i unapređenja procesa ogleda na daljinu – čine osiguranje bržim, jednostavnijim i dostupnijim. Istovremeno, inovativni proizvodi – Dom po mom, Kasko 5 zvjezdica i Fit polica zdravstvenog osiguranja – osmišljeni su da odgovore na suvremene životne navike i potrebe, spajajući sigurnost, fleksibilnost i dodatnu vrijednost za klijente“, izjavila je Vilma Učeta-Duzlevska, predsjednica Uprave Triglav osiguranja Zagreb.

PLAN ZA 2025. I STRATEGIJA DO 2030. (financijski naglasci)

Grupa Triglav je u 2025. godini predviđala ostvariti poslovni rezultat prije oporezivanja u rasponu od 130 do 150 milijuna eura. Na polugodištu, s obzirom na ostvarene rezultate, povećava svoju prognozu i procjenjuje da će poslovni rezultat iznositi između 140 i 160 milijuna eura. Dugoročna strateška ambicija Grupe Triglav je da do 2030. godine udvostruči poslovni rezultat, te da on iznosi između 250 i 300 miliona eura.

Ukupan obujam poslovanja u 2025. godini bio je planiran na više od 1,8 milijardi eura, dok se na polugodištu procjenjuje da će premašiti planiranu vrijednost za trećinu. Grupa Triglav ima ambiciju da do 2030. godine ukupni obim poslovanja dostigne između 2,5 i 3,0 milijarde eura, uz sredstva pod upravljanjem koja će premašivati 10 milijardi eura.

Ambicija je, da je kombinirani omjer Imovina i Zdravlje u periodu 2025. – 2030. bude pod 95 posto, a da neto prinos na kapital (ROE) u 2030. godini iznosi između 12 i 13 posto.

U skladu sa svojom politikom dividendi, Grupa Triglav planira u periodu do 2030. godine isplatiti dioničarima oko 400 miliona eura, uz zadržavanje ciljane adekvatnosti kapitala i osiguranje povoljnih uvjeta za daljnji rast i razvoj. Ambicija Grupe Triglav je da bude stabilna, sigurna i profitabilna investicija za svoje investitore.