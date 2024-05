Izvanredno stanje na pacifičkom otočju: 'Pod opsadom smo, ovo je pustoš'

Pacifički teritorij Nove Kaledonije je "pod opsadom" kazala je gradonačelnica glavnog grada te države nakon više dana nereda u kojima je poginulo šest osoba. Više zgrada na arhipelagu je zapaljeno, a situacija je "daleko od smirivanja" usprkos dolasku stotina policijskih službenika, otkrila je gradonačelnica Sonia Lagarde.

Francuski policajci započeli su operaciju kojoj je cilj povratiti kontrolu nad 60 km dugom cestom između glavnog grada Noumee i zračne luke, izjavio je francuski ministar unutarnjih poslova. Nemiri su počeli prošlog tjedna nakon što su pariški zakonodavci izglasali promjene zakona koje će proširiti pravo glasa na lokalnim izborima na više francuskog stanovništva, što će, smatraju lokalni vođe, umanjiti politički utjecaj domorodaca.

🇳🇨🇫🇷 #France has lost control over several territories of New Caledonia, - statement of Louis Le Franc, French Commissioner for the New Caledonian Islands pic.twitter.com/wcC2SnpRJJ

Prema službenim podacima, u subotu je u neredima ubijeno šest osoba među kojima su 17 i 36-godišnji domoroci i dva policijska službenika. Više od 200 ljudi je uhićeno, a 1000 dodatnih policijskih snaga poslano je u pomoć 1700 službenika koji su bili na teritoriju arhipelaga, prenosi BBC.

Fotografije iz Nove Kaledonije prikazuju redove spaljenih automobila, improvizirane blokade na cestama i ogromne redove pred dućanima. Vlasti su proglasile izvanredno stanje i uvele policijski sat, zabranile javna okupljanja, prodaju alkohola i nošenje oružja. Gradonačelnica kaže kako su posljednje dvije noći bile nešto mirnije, no situacija se ne poboljšava.

"Nemoguće je" izmjeriti štetu koja je već počinjena, gore škole, knjižnice, javne zgrade, istaknula je. "Možemo li reći da smo u gradu pod opsadom? Da, vjerujem da možemo. Ovo je pustoš" dodala je Lagarde, ističući kako je sigurnosnim snagama potrebno dati "malo vremena".

Lokalno stanovništvo prijavljuje zvukove pucnjave, helikoptera i "velikih eksplozija" za koje se vjeruje da ih uzrokuju karnistri goriva u zapaljenim zgradama. Zarobljeni turisti opisuju kako dijele zalihe koje imaju čekajući priliku da napuste Kaledoniju. Joanne Elias iz Australije došla je sa suprugom i četvero djece. Morali su napuniti kadu vodom za slučaj da se prekine opskrba. "Djeca su gladna jer nemamo baš opcija čime ih nahraniti. Ne znamo koliko ćemo dugo ovdje biti" priznala je.

U nedostatku letova za i iz Nove Kaledonije, obustavljenih od utorka, vlada arhipelaga procijenila je u subotu da je na aerodromu blokirano oko 3200 ljudi.

Azerbajdžan tvrdi da nije povezan s prosvjedima

Francuska je u petak optužila Azerbajdžan za poticanje nereda na njezinu pacifičkom otoku Novoj Kaledoniji, tako što je preplavio društvene mreže obmanjujućim fotografijama i videosnimkama usmjerenim protiv francuske policije. Francuska jedinica za otkrivanje internetskih dezinformacija Viginum, osnovana kao odgovor na ruske aktivnosti u Africi, objavila je u petak izvješće u kojem identificira azerbajdžanske račune na društvenim mrežama kao one koji šire antifrancusku propagandu.

