Izručen plaćenik čiji je zadatak bio stvoriti kaos u Europi? Sada bi mogao postati veliki problem za Putina

Horațiu Potra, optužen za planiranje nasilnog svrgavanja ustavnog poretka u suradnji s ultradesničarskim političarom Călinom Georgescuom, izručen je iz Dubaija. Zajedno s njim izručeni su i Dorian Potra i Alexandru Cosmin Potra, koji su također osumnjičeni u istom slučaju. Trojicu su na pisti u Rumunjskoj dočekale brojne snage sigurnosti. Jedan po jedan izvedeni su iz aviona i odmah prebačeni u policijski pritvor. Za svu trojicu bile su raspisane međunarodne tjeralice. Potra je uhićen 24. rujna na aerodromu u Dubaiju dok se spremao ukrcati na let za Moskvu. Prema pisanju medija, Potra je u prosincu 2024. doveo grupu plaćenika u Bukurešt kako bi prosvjede pretvorio u nasilne sukobe, a u njegovim rezidencijama pronađeno je ilegalno oružje i velike svote novca. Krajem listopada britanski Guardian otkrio je da su osobe bliske Kremlju – Igor Spivak, šef Ruskog društva za Bliski istok (grupe povezane s ruskim Ministarstvom vanjskih poslova), i Aleksandar Kalinjin, moldavski proruski aktivist pod sankcijama EU i SAD – poduzimale očajničke napore da spriječe izručenje. Spivak je čak najavio put u Dubai i angažiranje „uglednih odvjetnika“, tvrdeći da djeluje „na vlastitu inicijativu“, iako je priznao podršku ruskog ministarstva. Unatoč tim pokušajima, UAE su odobrili izručenje Rumunjskoj, javljaju mediji.

Potra je bivši pripadnik Legije stranaca, tjelohranitelj katarskog emira, osnivač privatnih vojnih tvrtki koje su slale borce u sukobe. Njegovi borci bili su zarobljeni u Kongu, a sam Potra često je putovao u Moskvu i susretao se s ruskim diplomatima u Bukureštu. Osim optužbi za pokušaj državnog udara, Potra se tereti za utaju poreza, ilegalno financiranje Georgescuove kampanje (uključujući plaćanje luksuzne limuzine) te posjedovanje ilegalnog oružja. Suđenje Georgescuu i još dvadesetak osoba već je u tijeku. Izručenje Horața Potre predstavlja veliki udarac proruskim mrežama u regiji i potvrdu da međunarodna suradnja može zaustaviti hibridne prijetnje, pišu mediji.

Nema dokaza da Potra ima direktnu vezu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, nema fotografija, susreta ili dokumenata koji bi pokazali da su se ikad sreli ili komunicirali. Međutim, postoji niz indirektnih veza s ruskim državnim strukturama i proruskim krugovima.

Rumunjski tužitelji priložili su avionske karte, rezervacije hotela i fotografije koje pokazuju da je Potra više puta putovao u Rusiju u posljednjih nekoliko godina. Susreti s ruskim diplomatima u Bukureštu Potra je fotografiran s ruskim veleposlanikom u Rumunjskoj Valerijem Kuzminom na prijemu u ruskom veleposlanstvu povodom Dana Rusije. Ruski pokušaj spašavanja iz Dubaija Krajem listopada 2025. osobe izravno povezane s Kremljem (Igor Spivak iz Ruskog društva za Bliski istok – organizacije bliske ruskom MVP-u, i Aleksandar Kalinjin, proruski separatist iz Moldavije pod sankcijama EU i SAD-a) vodile su intenzivnu kampanju da spriječe Potrino izručenje. Spivak je otvoreno rekao da „ima podršku ministarstva“ i da je angažirao odvjetnike u UAE-u. Jedan od Georgescuovih tjelohranitelja (koji je radio za Potru u Africi) objavljivao je fotografije s čečenskim borcima i otvoreno podržavao Putina na društvenim mrežama. Nije dokazano da je imao veze s ruskom Wagner grupom.

Potra se smatra dijelom šire ruske hibridne mreže u jugoistočnoj Europi koja je pokušala destabilizirati Rumunjsku nakon prošlogodišnjih izbora. Iako nema dokaza da je bio na platnom spisku GRU-a ili FSB-a, njegova uloga, putovanja i ruski napori da ga izvuku iz zatvora pokazuju da ga Moskva smatra 'svojim čovjekom'.