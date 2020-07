Do kraja godine moguće cjepivo sa sveučilišta Oxford

Koronavirusom je u svijetu zaraženo 14,8 milijuna ljudi, a njih 8,9 milijuna se oporavilo. Ukupno je u svijetu preminulo 613 tisuća osoba. Najpogođenija je zemlja SAD s 3,9 milijuna oboljelih i 143 tisuće preminulih.

10:08 Moguće cjepivo Sveučilišta Oxford moglo bi se pojaviti do kraja godine, no nije sigurno da će se to dogoditi, objavio je u utorak vodeći laboratorij za razvoj cjepiva.

Eksperimentalno cjepivo, za koje je licencirana farmaceutska kompanija AstraZeneca, aktiviralo je imunološki sustav u ranoj fazi kliničkih ispitivanja, pokazali su rezultati ispitivanja objavljeni u ponedjeljak, dajući nadu da bi cjepivo moglo biti spremno do kraja godine.

"Moguće je izaći s cjepivom do kraja godine, no apsolutno nema nikakve sigurnosti da će se to dogoditi, jer su nam potrebne tri stvari", kazala je voditeljica istraživanja Sarah Gilbert za BBC.

"Cjepivo se mora pokazati kao učinkovito u kasnijim fazama kliničkih ispitivanja, potrebno je proizvesti goleme količine i regulatorna tijela bi trebala pristati brzo izdati dozvolu za upotrebu u hitnim slučajevima", objasnila je Gilbert. "Sve se to mora dogoditi i poklopiti prije nego se krene u cijepljenje velikog broja ljudi", istaknula je.

>> VIDEO Što se zna, a što se krivo pretpostavljalo o koronavirusu?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dan ranije, BBC je javio da je cjepivo protiv koronavirusa koje je razvilo Sveučilište u Oxfordu sigurno i da aktivira imunološki sustav. Ispitivanje na 1077 ljudi pokazalo je da su nakon cijepljenja proizveli antitijela i bijela krvna zrnca koja se mogu boriti protiv koronavirusa.

"Otkriće puno obećava, ali još je prerano reći je li dovoljno za zaštitu od bolesti pa se nastavlja studija Oxforda i farmaceutske kompanije AstraZeneke, javio je BBC.

Cjepivo ChAdOx1 nCoV-19 razvijeno je u dosad neviđeno kratkom vremenu. Sastoji se od genetski uzgojenog virusa koji inače uzrokuje običnu prehladu kod čimpanzi.

Virus je jako izmijenjen tako da u ljudi ne može izazvati zarazu i da što više nalikuje koronavirusu. To znači da ga cjepivo oponaša i da imunološki sustav može ‘naučiti’ kako ga napasti. Britanska vlada već je naručila više od 100 milijuna doza.

08:24 - Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica porasle, unatoč daljnjem širenju koronavirusa u SAD-u, jer su ulagače ohrabrile vijesti o mogućem cjepivu protiv tog virusa, pri čemu je Nasdaq indeks dosegnuo novu rekordnu razinu.

08:20 - Izraelski parlament odobrio je u ponedjeljak tajnoj službi Shin Bet, zaduženoj za zaštitu domovinske sigurnosti, mjeru praćenja mobitela građana zaraženih koronavirusom do siječnja 2021.

Nadzorna tehnologija sigurnosne službe Shin Bet koristila se povremeno za praćenje zaraženih koronavirusom od ožujka, a izraelski parlament (Knesset) je u ponedjeljak kasno u noći to odobrio tu mjeru do 20. siječnja 2021.

Sigurnosna agencija prati podatke o lokacijama zaraženih koronavirusom 14 dana prije nego im je dijagnosticiran. Ti se podaci upotrebljavaju za identifikaciju svih onih s kojima su došli u kontakt.

Novi zakon može se koristiti samo ako broj novih dnevnih slučajeva premaši 200. Oni kojima je naložena izolacija mogu uložiti žalbu ako smatraju da su podaci netočni.

Porast broja zaraženih izazvao je kritike stručnjaka koji smatraju da je vlada zanemarila poduzeti potrebne epidemiološke korake za kontrolu pandemije nakon što se gospodarstvo ponovno otvorilo.

U Izraelu koji broji 9 milijuna stanovnika, u ponedjeljak je zabilježeno oko 1.500 novih infekcija koronavirusom. Ukupno je ta zemlja zabilježila 415 smrtnih slučajeva.