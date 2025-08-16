Izrael na putu ostvarenja cionističkog sna – od Nila do Eufrata

ZELENSKI ODBIO ZAHTJEV

Trump rekao Zelenskom da Putin želi više Ukrajine, u Kijevu bijesni: 'Ovo je nož u leđa'

„Cijela ideja summita, kako su nam je objasnili Trump i Rubio, bila je predstaviti Putinu zahtjev za trenutnim prekidom vatre. A ako odbije taj prijedlog, za njega bi bile ozbiljne posljedice,“ rekao je ukrajinski parlamentarac Merežko. „Putin je to odbio nudeći umjesto toga prekid vatre kao mirovni sporazum, a mi od Trumpa ne vidimo nikakvu reakciju, a kamoli ozbiljne posljedice“