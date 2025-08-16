Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 124
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
PREKRAJANJE GRANICA SILOM

Izrael na putu ostvarenja cionističkog sna – od Nila do Eufrata

Autor
Hassan Haidar Diab
16.08.2025.
u 22:12

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nedavno je ponovno otvoreno podržao viziju “velikog Izraela”

Dok Trump i Putin prekrajaju granice Europe na Aljasci, Izrael prekraja granice na Bliskom istoku. Izraelski ministar financija Bezalel Smotrich posjetio je prekjučer naselje Ma'ale Adumim kako bi na svečan i simboličan način objavio odobrenje provedbe cjelokupnog projekta E1 za gradnju gotovo 7000 stanova na okupiranoj Zapadnoj obali. Ovo strateško područje nalazi se na istočnim obroncima okupiranog Jeruzalema i obuhvaća približno 12 četvornih kilometara zemlje u okolici palestinskih sela Al-Eizariya, Abu Dis, Al-Za'im i Al-Issawiya.

San i stvarnost

Ključne riječi
Veliki Izrael palestinska država Ma'ale Adumim Izraelska ekspanzija E1 projekt

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar RuAF
RuAF
22:18 16.08.2025.

Mislim da je ovo doista previše čak i od ovog "stručnjaka za bliski istok". Ostavite Izrael na miru u sadašnjim granicama i svjedočit čete napretku i blagostanju, a s druge strane granice - jadu i bijedi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

President Trump Meets with Russian President Putin in Alaska
25
ZELENSKI ODBIO ZAHTJEV

Trump rekao Zelenskom da Putin želi više Ukrajine, u Kijevu bijesni: 'Ovo je nož u leđa'

„Cijela ideja summita, kako su nam je objasnili Trump i Rubio, bila je predstaviti Putinu zahtjev za trenutnim prekidom vatre. A ako odbije taj prijedlog, za njega bi bile ozbiljne posljedice,“ rekao je ukrajinski parlamentarac Merežko. „Putin je to odbio nudeći umjesto toga prekid vatre kao mirovni sporazum, a mi od Trumpa ne vidimo nikakvu reakciju, a kamoli ozbiljne posljedice“

Učitaj još