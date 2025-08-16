Izrael na putu ostvarenja cionističkog sna – od Nila do Eufrata

Dok Trump i Putin prekrajaju granice Europe na Aljasci, Izrael prekraja granice na Bliskom istoku. Izraelski ministar financija Bezalel Smotrich posjetio je prekjučer naselje Ma'ale Adumim kako bi na svečan i simboličan način objavio odobrenje provedbe cjelokupnog projekta E1 za gradnju gotovo 7000 stanova na okupiranoj Zapadnoj obali. Ovo strateško područje nalazi se na istočnim obroncima okupiranog Jeruzalema i obuhvaća približno 12 četvornih kilometara zemlje u okolici palestinskih sela Al-Eizariya, Abu Dis, Al-Za'im i Al-Issawiya.
San i stvarnost
MNOGIMA OMILJENA
Prije više od 40 godina snimila je nezaboravne intimne scene, a i danas naša glumica mami uzdahe fotkama
PROMJENA IZ TEMELJA
Željka je u 'Život na vagu' ušla sa 175 kg, pogledajte kako izgleda sada nakon gubitka više od 80 kg
14
INCIDENT KOD DUBROVNIKA
Mislim da je ovo doista previše čak i od ovog "stručnjaka za bliski istok". Ostavite Izrael na miru u sadašnjim granicama i svjedočit čete napretku i blagostanju, a s druge strane granice - jadu i bijedi.