Izopačeni kriterij: Ovo je najgora stvar koju možemo učiniti djeci - učiti ih da su važni samo oni najbolji

Biti prvi, biti najbolji, biti najbogatiji makar na putu do uspjeha morao gaziti po drugima cilj je mnogih pojedinaca u društvu, kao što je cilj i mnogih država da budu najmoćnija sila, ona koja će porobiti druge ili im opljačkati resurse. Bez kompetitivnosti, istina, ne bi bilo najboljih sportaša, znanstvenika, umjetnika, poduzetnika, ali kad žrtve pretjerane kompetitivnosti postanu djeca i mladi u društvu to je nešto bolesno.



Južna Koreja ima jedan od najuspješnijih obrazovnih sustava u kojem djeca postižu vrhunske rezultate na PISA testovima, ali je i žalostan primjer kako negativna kompetitivnost u sustavu u kojem djeca nakon osam sati u školi doma uče do kasno u noć kako bi se upisala na najbolje fakultete jede svoje žrtve jer ta zemlja ima najveću stopu suicida među mladima. S druge strane, finski obrazovni sustav, jedan od najboljih na svijetu i po rezultatima PISA testova, djecu ne pritišće i ne frustrira ih čestim provjerama znanja, rangiranjem i ocjenjivanjem. I što je važnije, Finci su najsretniji narod na svijetu.