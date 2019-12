Izlazne ankete: Johnsonovi konzervativci osvajaju većinu u parlamentu, laburisti daleko iza

Boris Johnson veliki je pobjednik izbora u Ujedinjenoj Kraljevini: prema izlaznoj anketi objavljenoj večeras nakon zatvaranja birališta, njegova Konzervativna stranka osvaja 368 mjesta u parlamentu, znatno više nego 318 koliko je osvojila na posljednjim izborima, dok je oporbena Laburistička stranka daleko iza na 191, Liberalni demokrati osvajaju 13, stranka Brexit ništa, Škotska nacionalna stranka 55, zeleni jedno mjesto, a ostali 22.

– Ako se izlazna anketa pokažu točnom, bila bi to apsolutno dramatična pobjeda – komentirao je John Bercow, donedavni predsjednik parlamenta u prošlom sazivu. Za većinu u parlamentu u Westminsteru potrebno je 326 glasova, a po ovoj izlaznoj anketi Johnson ostaje premijer sa znatno više glasova od tog broja. Neki komentatori sinoć su govorili da je to najveća pobjeda nekog konzervativnog lidera još od Margaret Thatcher. Takav rezultat znači da će se Brexit, izlazak Velike Britanije iz EU, dogoditi do kraja siječnja. Ove izvanredne izbore Johnson je isprovocirao upravo s ciljem da osvoji većinu u parlamentu, koju dosad nije imao, kako bi građanima isporučio obećani, ali dugo odgađani izlazak iz EU.

Lider laburista Jeremy Corbyn s ovakvim rezultatom, kakav je predviđala izlazna anketa, ulazi u povijest kao jedan od najgorih laburističkih lidera i bit će pod pritiskom da ode s te dužnosti. Corbynov je biračima obećavao da će ispregovarati s ostatkom EU novi sporazum o izlasku i staviti ga na glasanje na novom, drugom referendumu o Brexitu, na kojemu Corbyn tvrdi da ne bi vodio kampanju ni za Brexit ni za ostanak u EU, nego bio neutralan.

Liberalni demokrati najotvorenije su se zalagali za poništenje procedure izlaska i za ostanak u EU, ali nisu na toj platformi postigli nikakav uspjeh. Izlazna anketa daje im 13 mjesta, samo jedno više od broja koji su osvojili na posljednjim izborima. Stranka Brexit, koja želi što je moguće tvrđi i beskompromisniji izlazak iz EU, na ovim je izborima bila u tihom savezu s Johnsonom jer nije istakla kandidate u izbornim jedinicama koje drže konzervativci, nego samo ondje gdje su ranije birani laburisti.

– Svaki glas za stranku Brexit ili za Liberalne demokrate čini izglednijom zastrašujuću mogućnost da Jeremy Corbyn useli u Downing Street 10. A to bi osudilo zemlju na još veću blokadu, još veće podjele, još više nesigurnosti – izjavio je Boris Johnson uoči izbornog dana. I takva poruka dovela ga je, čini se, do senzacionalne pobjede. Brojni gafovi i laži, po kojima je Johnson medijski poznat, očito nisu odagnali njegove simpatizere.

Izlazna anketa, kao prvi indikator izbornog rezultata, iščekivala se večeras i u Bruxellesu, gdje su se premijeri i predsjednici ostalih 27 država članica EU okupili na sastanku Europskog vijeća na kojemu je danas, drugog dana summita, predviđeno usvajanje novih zaključaka o Brexitu. U tim zaključcima neće biti spomena Johnsonova plana da se trgovinski sporazum o međusobnim odnosima nakon Brexita dovrši do kraja 2020. godine, što je vrlo ambiciozno za tako kompleksne trgovinske pregovore. Neće biti spomena tog roka jer ostatak EU ne želi plesati kako Johnson svira, nego želi i dalje držati pritisak nad njegovom vladom, ako on zaista izađe kao pobjednik jučerašnjih izbora.

Hrvatska će imati puno posla oko Brexita kao zemlja koja za 18 dana preuzima rotirajuće predsjedanje Vijećem EU. Michel Barnier će ostati glavni pregovarač za Brexit, pa i za nove pregovore o trgovinskom i partnerskom odnosu nakon samog izlaska Velike Britanije iz EU, ali Hrvatska će s ostalih 26 država članica morati raditi na pripremi političkih smjernica po kojima će Barnier pregovarati.

– Imamo samo 11 mjeseci da ispregovaramo buduće odnose jer Johnson tvrdi da neće tražiti produljenje prijelaznog razdoblja. Bit ćemo pod velikim pritiskom jer treba u tako nerealno kratkom vremenu ispregovarati sve trgovinske sporazume koje EU ima diljem svijeta – rekao je Barnier na jednom zatvorenom sastanku u Bruxellesu, citiran prema onome što je procurilo do londonskog Timesa.

VIDEO Brexit - prosvjed u Londonu