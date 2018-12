U požaru kuće poginula 85-godišnja Osječanka

Ana Sokačić (85) poginula je u požaru koji je izbio na njezinoj kući u Osijeku u noći na petak. Vatrogascima je dojava stigla u 2.47 iza ponoći.

- Na intervenciju su upućena 2 vatrogasna vozila i 8 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije, šest minuta kasnije, zatekli su požar krovišta i jedne prostorije. U kratkom su ga vremenu lokalizirali i stavili pod nadzor, no prilikom gašenja u prostoriji su pronašli izgorenu osobu - izvijestila je JPVP Grada Osijeka.

Foto: JPVP Grada Osijeka

Kako doznajemo, u drugom dijelu kuće živi sin nesretne žene kojega su probudili dim i miris paljevine. Dotrčao je odmah do majčinih vrata, no nije mogao ući. Pozvao je susjede u pomoć, no nisu mogli ništa učiniti dok vatrogasci nisu stigli. Uzrok požara još se utvrđuje.