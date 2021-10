Izdan crveni alarm za dio zemlje: Moguća olujna bura, sutra i snijeg u najvišim predjelima gorske Hrvatske

Vrijeme će do kraja dana u većem dijeli zemlje biti umjereno i pretežno oblačno, mjestimice uz malo kiše, prognoza je DHMZ-a.

Na sjevernom Jadranu puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, u gorju na udare i jak. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i olujna.

Zbog vrlo jake i olujne bure izdano je crveno upozorenje za Velebitski kanal. Najjači udari vjetra bit će od 40 do 80 čvorova, odnosno 75-150 km/h.

- Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - navode iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Narančasti meteoalarm uključen je za Riječku regiju, Kvarner i Kvarnerić te za Sjevernu Dalmaciju. Na tim se područjima, također, očekuje jaka bura.

Sutra, u nedjelju, vrijeme će u većini krajeva biti pretežno oblačno, lokalno s kišom, češćom na istoku i u gorju. Prema večeri mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom na jugu Dalmacije, a susnježica ili snijeg u najvišim predjelima gorske Hrvatske.

Foto: DHMZ

Najniža temperatura zraka bit će između 3 i 8, na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna između 5 i 9, a duž obale te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 13 do 18 °C.

Za velebitski kanal i sutra je zbog mjestimice olujne bure izdano crveno upozorenje. Narančasti meteoalarm uključen je za Kvarner i Kvarnerić gdje će najjači udari vjetra biti 35-55 čvorova, odnosno 65-100 km/h.