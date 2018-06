Izbor Večernjeg lista – 100 najmoćnijih ljudi u Hrvatskoj

Za razliku od lani, kad je lista 100 najmoćnijih osoba u Hrvatskoj doživjela dramatične promjene na vrhu zbog rezultata izbora i jer se u Agrokoru sve okrenulo naglavačke, pa su proteklih godina najmoćniji Hrvati, Zoran Milanović i Ivica Todorić, ispali s liste, ove godine nije bilo takvih preokreta na vrhu u odnosu na lanjsku listu. Lani prvi, i ove je godine najmoćniji – premijer, dok je, prema ocjeni redakcije Večernjeg lista, predsjednica države druga, a treći je Emil Tedeschi.

Todorić je lani nakon odlaska iz Agrokora nestao i s liste najmoćnijih. Ove bi ga se godine uvrstilo kad bi se pouzdano znalo da on stoji iza afere Hotmail. Jer, tko uspije srušiti potpredsjednicu Vlade, i do tada drugu najmoćniju Hrvaticu Martinu Dalić, izvanrednog povjerenika Agrokora Antu Ramljaka i do unatrag godinu dana jednog od najmoćnijih odvjetnika Borisa Šavorića, to zaslužuje.

Među prvih 10, stjecajem okolnosti, “progurali” su se zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i ministar financija Zdravko Marić. S liste su ispali HNB-ovci Boris Vujčić i Damir Odak jer o tomu tko će biti na vrhu HNB-a u srpnju odlučuje politika.

Nakon nepravomoćne osude i bijega od zatvora, Zdravko Mamić je skinut s liste moćnih. Ukupno 24 osobe s lanjske liste nisu i ove godine uglavnom zato što više nisu na funkciji koja im je donosila moć ili njihov utjecaj stjecajem okolnosti nije više isti, odnosno istisnuli su ih utjecajniji po ocjeni redakcije. Inače, i lani su ispale 24 osobe koje su bile na listi 2016. godine. Na listi je 12 žena. Najmlađi je 27-godišnji Ivan Vilibor Sinčić, a najstariji 80-godišnji Dragutin Drk. Napredovanje na listi ostvarili su Milorad Pupovac, Željka Markić, Marica Vidaković, među moćnike se vratio Ivan Vrdoljak umjesto Predraga Štromara...

I ovaj smo se put pri ocjeni gospodarstvenika koristili i podacima o poslovnim rezultatima tvrtki u 2017. godini objavljenima na Poslovnoj Hrvatskoj.

>>Cijeli izbor pročitajte u Nedjeljnom Večernjem listu ili u e-izdanju!

Od ostalih tema donosimo:

>>Naša novinarka u Italiji: Otac: Cesare i ja uživamo u Toskani. Majka: Odveo ga je na tajno mjesto

>>Dr.sc. Tado Jurić: Ovo je velika seoba Hrvata u Srednju Europu. Bojim se da smo Hrvate u BiH izgubili

>>Pozadina slučaja Kalinić: Prije objave popisa Daliću je rekao: šefe, ako sam opet treći, ne moram ni ići

>>Dar - velika karta hrvatskih autocesta!