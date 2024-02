Izbor najpopularnijih u hrvatskom iseljeništvu: U finalu 21 kandidat, objavljujemo njihova imena

Nakon što je u nedjelju završio treći, završni krug u ponedjeljak, 19. veljače, počeo je finalni krug izbora najpopularnijih u hrvatskom iseljeništvu za ovogodišnju Večernjakovu nagradu Domovnica 2024. U finalni krug ušlo je po troje kandidata u svakoj kategoriji, što znači ukupno 21 kandidat.

Glasovima čitatelja Večernjeg lista i Fenix-magazina te glasovima stručnog žirija u finale su ušli oni koji imaju najveći postotak glasova osvojenih u sva tri kruga izbora. Po dvoje je ušlo glasovima čitatelja, a jedan kandidat glasovima žirija. Postotak iz sva tri kruga je uzet kako bi u finale ušli oni za koje se najviše glasovalo tijekom sva tri kruga, a ne samo oni koji su u zadnjem krugu dobili najviše glasova.

Od početka izbora do samog finalnog kruga glasovanje u pojedinim kategorijama je bilo gotovo izjednačeno tako da je mala razlika glasova čitatelja i stručnog žirije bila presudna.

Finalni krug Izbora trajat će do 25. veljače do kada će čitatelji moći glasovati za svoje favorite na portalima Večernjeg lista i Fenix-magazina. Kandidati koji su ušli u finale u narednim danima će dobiti pozivnice za finalnu večer proglašenja pobjednika. Za to je potrebno poslati svoju mail adresu na mail adresu revelin.media@gmail.com s koje će finalistima biti poslane pozivnice sa QR kodom.

Podsjetimo, u ovogodišnjem izboru za prestižnu Večernjakovu domovinsku nagradu (Domovnicu) hrvatskim iseljenicima bilo je nominirano 79 kandidata u kategorijama sporta, glazbe, glume i showbizza. Stručni žiri će, kao i prethodnih godina, svojim glasovima izvan kategorija sporta, glazbe, glume i spektakla glasovati i za osobu godine po izboru novinara i stručnog žirija Večernjeg lista i portala Fenix magazina.

Kako smo već ranije objavili, u ovogodišnjem izboru za osobu godine stručni žiri je prihvatio nominacije pet osoba. To su: mons. Nikola Eterović, apostolski nuncij u Njemačkoj, Zrinko Jurić, dugogodišnji predsjednik Hrvatske kulturne zajednice Stuttgart, Tonći Vanjak, hrvatski gospodarstvenik iz Berlina, Zoran Zubaj, predsjednik FC Croatia München te Tanja Maleš-Krznar, voditeljica Folklorne skupine ADRIA Duisburg.

Finalna večer proglašenja pobjednika, na koju se može doći samo sa pozivnicama, održat će se u subotu, 2. ožujka s početkom u 20 sati u Kongresnoj dvorani Kurhaus u Bad Homburgu.

I. KATEGORIJA SPORT

Najpopularniji sportaš/sportašica

1. Ivan Prtajin, nogometaš, Wehen Wiesbaden

2. Andrej Kramarić, nogometaš, TSG 1899 Hoffenheim

3. Ana-Marija Begić, košarkašica, Geas Basket, Milano

Najpopularnija amaterska sportska momčad

1. Croatia Singen

2. Croatia Zürich

3. Croatia Fermoy

II. KATEGORIJA GLAZBA

1. Klapa Poverello, Berlin

2. Klapa Troplet, Esslingen

3. Stipe Bilić, pijanist, Graz

III. KATEGORIJA GLUMA

1. Stipe Erceg, glumac, Berlin

2. Mimi Fiedler, glumica, München

3. Tomislav Vujičić, redatelj, Düsseldorf

IV. NAJUSPJEŠNIJE HRVATSKE UDRUGE

1. Hrvatska Zajednica u Norveškoj, Oslo

2. Hrvatska kulturna zajednica, Stuttgart

3. Hrvatska kulturna zajednica Croatia, Hamburg

V. DOGAĐAJ GODINE

1. “Kotorvaroška večer” Stuttgart

2. “Hrvatski festival 2023.”, Hamburg

3. Festa Sv.Vlaha, Bruxelles

VI. KATEGORIJA SPEKTAKLI/SHOWBIZZ

1. Sven Ivanić, komičar, Zürich

2. Glorija Nedić Korte, modna dizajnerica, Frankfurt

3. Tamara Sedmak, TV voditeljica, Baden (CH)