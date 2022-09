Izbjegnuta tragedija kod Korenice: 'Kamper nam je oduzeo prednost, čuvajte se vozila koja stoje uz cestu'

Na cesti između Gornje ploče i Korenice u mjestu Jošani dogodila se prometna nesreća. Vozač automobila sudario se s kamperom kojeg je vozio vozač iz Finske (80). Na sreću nitko nije poginuo. Lakše je ozlijeđena tek putnica u Audiju hrvatskih tablica kojemu je kamper oduzeo prednost. Zadobila je lakši potres mozga te natučenu ruku.

- Vozili smo se državnom cestom D1 kad smo prošli vojarnu koja se tamo nalazi došli smo na ravan, dugačku dio ceste gdje smo se vozili po ograničenju. Na autobusnom ugibalištu stajao je stajao kamper, a kad smo mu prišli na 50 metara on se krenuo polukružno okretati preko cijele ceste. Iako sam pokušao skrenuti u suprotnu prometnu traku (za to vrijeme sam trubio) da ga izbjegnem, on se i dalje nastavio kretati te sam ga pogodio u prednji dio, produžio sletio u jarak, vozio se po jarku te izašao van gdje sam i ostao stajati- ispričao nam je vozač.

Foto: Čitatelj

-Živi smo i zdravi to je najbitnije. Htio bih samo upozoriti sve vozače da se paze vozača koji stoje uz cestu, jer s njima se nikad ne zna kada će izletjeti- poručio je vozač. Na automobilu je nastala totalna šteta.

Foto: Čitatelj -Kada sam provjerio da je suvozačica dobro, izašao sam iz automobila kako bi provjerio vozača kampera. Teško smo se sporazumjeli budući da ne govori engleski. Nije pitao kako smo mi već je samo šetao cestom i kupio dijelove kampera.

Policijski očevid je obavljen.