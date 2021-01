Izabrani dobitnici 'magičnog' putovanja Hrvatskom u 2021. godini

U sklopu aktualne komunikacijske platforme „Croatia Full of Magic“ na društvenim mrežama Facebook i Instagram Hrvatska turistička zajednica (HTZ) provela je dva kreativna natječaja i to „Christmas Giveaway“ na 11 inozemnih tržišta te „Osmisli kreativan itinerer“ na domaćem tržištu. Oba su natječaja pobudila iznimno veliki interes i angažman domaćih i inozemnih pratitelja s obzirom da je glavna nagrada natječaja bila putovanje Hrvatskom u 2021. godini.

- Komunikacijska platforma Croatia Full of Magic na društvenim mrežama postiže odlične rezultate što potvrđuje i velik broj prijava na kreativne natječaje. Fokus nam je, uz domaće tržište, bio i na tržištima Velike Britanije, Belgije, Njemačke, Austrije, Švicarske, Francuske, Švedske, Norveške, Češke, Slovačke i Mađarske. Sredinom siječnja krećemo s provedbom nove online kampanje Croatia Full of New Beginnings s oznakom #CroatiaWishList2021. Riječ je o kampanji koja će biti aktivna do sredine veljače, fokus će biti na čak 18 tržišta, a kampanja će za cilj imati skretanje pozornosti na Hrvatsku kroz nove početke i nove lijepe i pozitivne želje u 2021. godini, rekao je HTZ-a Kristjan Staničić koji je uputio iskrene čestitke svim dobitnicima zimskog kreativnog natječaja.