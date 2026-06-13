Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 84
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OŠTRE KRITIKE

Iz Medikola reagirali na optužbe iz Možemo!: 'Uznemiravaju onkološke pacijente'

Split: Ivana Kekin održala je konferenciju za medije o Medikolu
Zvonimir Barisin
VL
Autor
Večernji.hr
13.06.2026.
u 14:33

Iz Medikola sada poručuju da sustav dijagnostike u njihovoj ustanovi funkcionira bez lista čekanja te da onkološki pacijenti dobivaju preglede u najkraćem mogućem roku, bez dodatnog plaćanja iz vlastitog džepa

Poliklinika Medikol oglasila se povodom, kako navode, „kontinuirano netočnih i manipulativnih tvrdnji“ iznesenih na konferenciji za medije saborskih zastupnica Ivane Kekin i Sandre Benčić iz stranke Možemo!, ističući da takve izjave „neutemeljeno uznemiruju, posebice onkološke pacijente“.

Podsjetimo, na konferenciji za medije u sklopu akcije prikupljanja potpisa “Javno zdravstvo DA, Medikol NE!” Ivana Kekin i Sandra Benčić poručile su premijeru Andreju Plenkoviću kako žele javno zdravstvo, da se ulaže u liječnike i medicinske sestre te da se ulaže u javne bolnice. Na listi čekanja za koju tvrde da je duga 200 metara nalazi se gotovo 45 tisuća građana Hrvatske. Kekin je istaknula da ova lista nastavlja rasti i rasti će dok dostupno javno zdravstvo ne postane prioritet u Hrvatskoj. -U cijeloj Hrvatskoj, kada razgovaram s građanima, kažu mi da znaju za Medikol, da država daje 20 milijuna eura Medikolu, umjesto da za devet milijuna kupe PET/CT aparate koji nedostaju u javnom zdravstvu- poručila je.

Iz Medikola sada poručuju da sustav dijagnostike u njihovoj ustanovi funkcionira bez lista čekanja te da onkološki pacijenti dobivaju preglede u najkraćem mogućem roku, bez dodatnog plaćanja iz vlastitog džepa. Naglašavaju kako je riječ o ustanovi koja je u posljednjih 30 godina, prema njihovim podacima, pružila skrb za gotovo dva milijuna pacijenata te obavila PET/CT dijagnostiku za više od 155.000 oboljelih.

U priopćenju ističu da „pacijenti ne smiju ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu zbog politikantstva dijela oporbe“, te dodaju da su usmjereni isključivo na pružanje zdravstvene skrbi i zaštitu svojih 400 zaposlenika i njihovih obitelji.

Medikol odbacuje tvrdnje da postoje liste čekanja za njihove usluge te navodi da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) istu cijenu pregleda plaća i u javnom i u privatnom sustavu. Također ističu da su redovito pod nadzorom HZZO-a, Državne revizije, Porezne uprave i neovisnih revizora te da posluju u 100-postotnom domaćem vlasništvu. Uprava Poliklinike poručuje i da su „napadi“ političkih aktera loša poruka poduzetnicima koji surađuju s javnim sustavom, te zaključuje da će Medikol nastaviti pružati „brzu, dostupnu i kvalitetnu dijagnostiku“ bez obzira na političke rasprave.

Damir je na Bicilijadu stigao s 25 godina starim Ponyjem: Ja sam stara škola, idem 'na žgance'
Ključne riječi
Sandra Benčić Ivana Kekin medikol

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Backup
Backup
14:40 13.06.2026.

A kada bi Možemo! došao na vlast onda bi oni gurali neki svoj "Medikol" tj. neke svoje klijente i donatore. Vidi se po aferi Hipodrom i trgovini afričkom djecom da nisu nikakvi anđeli.

VE
Veyak
14:48 13.06.2026.

Četnici su 1944. prešli u partizane. Današnji četnici prelaze u Možemo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!