Iz Medikola reagirali na optužbe iz Možemo!: 'Uznemiravaju onkološke pacijente'

Poliklinika Medikol oglasila se povodom, kako navode, „kontinuirano netočnih i manipulativnih tvrdnji“ iznesenih na konferenciji za medije saborskih zastupnica Ivane Kekin i Sandre Benčić iz stranke Možemo!, ističući da takve izjave „neutemeljeno uznemiruju, posebice onkološke pacijente“.

Podsjetimo, na konferenciji za medije u sklopu akcije prikupljanja potpisa “Javno zdravstvo DA, Medikol NE!” Ivana Kekin i Sandra Benčić poručile su premijeru Andreju Plenkoviću kako žele javno zdravstvo, da se ulaže u liječnike i medicinske sestre te da se ulaže u javne bolnice. Na listi čekanja za koju tvrde da je duga 200 metara nalazi se gotovo 45 tisuća građana Hrvatske. Kekin je istaknula da ova lista nastavlja rasti i rasti će dok dostupno javno zdravstvo ne postane prioritet u Hrvatskoj. -U cijeloj Hrvatskoj, kada razgovaram s građanima, kažu mi da znaju za Medikol, da država daje 20 milijuna eura Medikolu, umjesto da za devet milijuna kupe PET/CT aparate koji nedostaju u javnom zdravstvu- poručila je.

Iz Medikola sada poručuju da sustav dijagnostike u njihovoj ustanovi funkcionira bez lista čekanja te da onkološki pacijenti dobivaju preglede u najkraćem mogućem roku, bez dodatnog plaćanja iz vlastitog džepa. Naglašavaju kako je riječ o ustanovi koja je u posljednjih 30 godina, prema njihovim podacima, pružila skrb za gotovo dva milijuna pacijenata te obavila PET/CT dijagnostiku za više od 155.000 oboljelih.

U priopćenju ističu da „pacijenti ne smiju ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu zbog politikantstva dijela oporbe“, te dodaju da su usmjereni isključivo na pružanje zdravstvene skrbi i zaštitu svojih 400 zaposlenika i njihovih obitelji.

Medikol odbacuje tvrdnje da postoje liste čekanja za njihove usluge te navodi da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) istu cijenu pregleda plaća i u javnom i u privatnom sustavu. Također ističu da su redovito pod nadzorom HZZO-a, Državne revizije, Porezne uprave i neovisnih revizora te da posluju u 100-postotnom domaćem vlasništvu. Uprava Poliklinike poručuje i da su „napadi“ političkih aktera loša poruka poduzetnicima koji surađuju s javnim sustavom, te zaključuje da će Medikol nastaviti pružati „brzu, dostupnu i kvalitetnu dijagnostiku“ bez obzira na političke rasprave.