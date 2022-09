Ivošević tvrdi da je nasilni susjed zlostavljao svoju ženu: 'On ima problem s narkoticima, ja ga se ne bojim'

Zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević sazvao je konferenciju za medije nakon što je izbio incident u Splitu nakon kojega je završio u bolnici.

Kako je objasnio, Ivošević je svjedočio obiteljskom nasilju u kvartu u kojem živi. Nakon što je priskočio u pomoć ženi koja je bila zlostavljana pred njegovim očima, i sam je od muškarca dobio šakom u glavu.

– Ovog vikenda nakon što sam izašao iz izolacije u kući do moje trajala je galama koja je prešla u ženske urlike. Vidio sam da je čovjek nad ženskom osobom i zavikao sam da se prestane derati na nju. Ta osoba koju ne poznajem istrčala je i prišla mi. Nisam reagirao. Udario me šakom u glavu, rekao sam da zovem policiju, a on se krenuo udaljavati i pobjegao iz stana – ispričao je na početku.

– Problem nasilja nad ženama veliki je društveni problem. Ono što me žalosti jest da ovo izgleda nije prvi put. Ovo je nešto što se događa mjesecima, većinom su starije žene u mom susjedstvu i one se boje nasilnika koji ima problem s narkoticima. Ja ga se ne bojim, a sve žene koje trpe obiteljsko nasilje, molim da se informiraju o svim udrugama i molim ih da se udalje – poručio je Ivošević te kazao kako ovaj slučaj nema veze sa skupljanjem političkih bodova.

Nakon incidenta raspitao se u kvartu, obitelj se doselila prije nekoliko mjeseci.

– Mislim da su i udruge najavile kako treba pomoći žrtvi, a medijski je izlagati nije pametno. Nitko nije puštao glazbu i tu ste informaciju krivo plasirali, ja nisam ovo rekao da bih pokupio političke bodove – kazao je.

Ivošević je na konferenciji i kazao kako on nije uzvratio udarac.

– Zaprijetio mi je da će me premlatiti kad se najmanje nadam. Što se tiče bolnice, otišao sam i zato da državno odvjetništvo ima evidentirano što se dogodilo kako ne bi bila priča rekla-kazala. Radi se o lakšoj tjelesnoj ozljedi kod uha, mlad sam, dobro mi je.

– Ovo se svakome može dogoditi. Nemojte zatvarati oči, ovoga ima puno – zaključio je Ivošević.