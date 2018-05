Ivić Pašalić: Dobro je da se pojavio Stier, a Most i HDZ prirodni su partneri

Nije moglo neprimijećenim proći pojavljivanje dr. Ivića Pašalića na skupu Mosta. Kada se zna da Pašaliću politički imponiraju stavovi Davora Ive Stiera, to je dovoljno da se svi u politici zainteresiraju što to “doktor” smjera?

– Stvar je jednostavna, predstavljanje programa Mosta bilo je u općini Gradec kraj Vrbovca, gdje radi tvrtka Mundus Virdis, to je naša obiteljska firma, a imamo odličnu suradnju s načelnicom Ljubicom Ambrušec, jednom od osnivačica Mosta, i ona me pozvala na skup. Rado sam se odazvao, a i želio sam čuti što to Most nudi u Programu za ostanak – kaže Pašalić.

I kakvi su dojmovi?

Ima tu suvislih i dobrih ideja, osobito u dijelu koji mene zanima, dakle poduzetništvo, porezi, javna uprava, pravna država, sve važne i neuralgične teme za poduzetnike i svako je konkretno rješenje dobrodošlo. Mostovci rade i na novim konkretnim zakonskim rješenjima, ne zaustavljaju se tek na kritici onoga što ne valja.

Jeste li razgovarali s Petrovom i o tome da su se mostovci dva puta poskliznuli na vlasti?

Imali smo prilike razgovarati, a mogao bih zaključiti da oni rade na programskim osnovama stranke o tome što bi u Hrvatskoj promijenili. Čini mi se da se oni ozbiljno pripremaju da na neki način ponovno sudjeluju u vlasti.

