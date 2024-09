Sumnjiva smrt britanskog novinara: U istragu se uključili istražitelji, a mnogi misle da je Ukrajina razlog

Nagrađivani novinar britanskog Telegrapha David Knowles iznenadno je preminuo ove nedjelje u 33. godini života dok je bio na odmoru u Gibraltaru, a britanski protuteroristički istražitelji sada pomažu policiji u istrazi vezanoj uz njegovu smrt. Novinar koji je vodio podcast 'Ukrajina: Najnovije' preminuo je zbog sumnje u srčani zastoj, a još se čekaju rezultati obdukcije. On je, inače, još 2023. bio stavljen na popis osoba kojima je zabranjen ulazak u Rusiju zbog podcasta koji je bio pokrenut na dan kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, zajedno s još dvoje novinara Telegrapha. Zbog svega policija je potvrdila kako se njegova smrt detaljno istražuje, navodi Daily Mail.

- Bliži rođaci preminulog su obaviješteni i imenovan je stručni službenik RGP za obitelj. Dogovoreno je da se obavi obdukcija. Zahtjev za policijsku 'uzajamnu pomoć' za specijalističku podršku predan je policiji Ujedinjenog Kraljevstva, iako u ovom trenutku nema posebnih zabrinutosti u vezi sa smrću. Slijedeći zahtjev RGP-a za uzajamnu pomoć, detektivi iz britanske protuterorističke policije imenovani su da pruže podršku istrazi RGP-a, zbog svojih postojećih sposobnosti i iskustva u bavljenju međunarodnim istragama - navodi policija. Inače, RPG je najstarija policija Commonwealtha izvan Ujedinjenog Kraljevstva, a u njoj djeluje 250 policajaca. O svemu se oglasila obitelj Knowlesa.

