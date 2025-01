Ispovijest majke kojoj je nestala beba tri dana nakon poroda: 'Nama se svijet srušio. Morala sam nešto učiniti, moram je probati naći'

Europski sud za ljudska prava je kaznio Hrvatsku radi kršenja prava na obiteljski život trima majkama s područja Slavonije koje smatraju da su im tijekom 1990., 1993. i 1994. godine netragom nestale tek rođene bebe. Naime, smatra se kako hrvatske vlasti nisu dobro istražile slučajeve nestanka novorođenčadi iz rodilišta pa će država svakoj majci morati platiti 2000 eura odštete te nadoknaditi sudske troškove koje su imale do sada.

Nakon poroda je majkama rečeno kako da su njihove bebe iznenada umrle ili su im pak rekli da su se bebe teško razboljele pa su poslane u neku od bolnica u Srbiju na operaciju, gdje su također umrle. Te majke nisu nikada vidjele svoje bebe niti im je rečeno što se njima dogodilo, a nisu dobile niti njihova tijela za pokop. Radi toga su sumnjale kako im je netko oteo djecu i kako su bebe prodane na ilegalnom tržištu posvajanja, piše 24sata.

Jedna od tih majki je i Janja Šarčević (63) iz Tovarnika, koja je 24. siječnja 1990. godine u rodilištu vukovarske bolnice rodila kćer Martinu koja je bila prvo Janjino dijete. Suprug Zvonimir i Janja bili su presretni kad su saznali da je djevojčica posve zdrava. Imala je 3100 grama, 51 cm i odmah je zaplakala. Janja je kazala kako je dojila bebu dva dana te nije primijetila da nešto s djevojčicom nije u redu. Međutim, treći dan joj je rečeno kako joj je kćer teško bolesna da ima urođenu manu suženog crijeva koje vodi do želuca i da hitno mora na operaciju u Novi Sad.

"Rodila sam zdravu djevojčicu svjetlije kose sa sijedim pramenom na lijevoj strani tjemena. Sjećam se da mi je moja sestra vidjevši to rekla da će Martina biti ili jako sretna ili jako nesretna. Nažalost, ostvarilo se ovo drugo. Znam da je bio petak, dva dana nakon rođenja, kad su mi najavili da će je premjestiti u Novi Sad, a mene su sutradan otpustili kući" kazala je 63-godišnja Janja. "Nisam sumnjala da bi se moglo dogoditi nešto loše. Nakon tri dana nazvali su me iz bolnice iz Novog Sada i rekli da je moja beba umrla tijekom operacije. Da je dobila sepsu i upalu pluća. Nama se svijet srušio" rekla je i dodala kako ima dokumentaciju iz koje je vidljivo da opravdano sumnjaju da im je dijete prodano.

Njen suprug i otac djeteta, Zvonimir, se uputio u Novi Sad kako bi preuzeo tijelo njihove kćeri, međutim tamo ga je dočekao šok. "Kad sam došao u bolnicu, rekli su mi da oni preminulu djecu do dvije godine ne predaju roditeljima, nego ih spaljuju, da je bolje da je ne vidimo i da će se oni za to pobrinuti. Poslali su me da napravim smrtni list i to je bilo to. Mislio sam da je takva procedura" rekao je za 24sata. "Ni na kraj pameti mi nije bilo da bi naša kći, ma ijedno dijete, moglo biti predmet takvih prljavih poslova, da bi se to moglo događati u bolnicama" kaže Zvonimir dodajući kako je u bolnici dobio otpusno pismo u kojemu je pisalo od čega je beba umrla, ali to otpusno pismo ostalo je u kući kad su prognani iz Tovarnika i taj dokument više nemaju.

Janji i Zvonimiru su se pojavile prve sumnje kada se medijskim prostorom Balkana počela širiti priča o smrtima brojnih beba u bolnicama u Srbiji i BiH, i to najčešće onih do godine dana. U Srbiji se oglasilo tisuće građana kako smatraju da njihova djeca nisu preminula već da su predmet trgovine djecom. Priče su im svima gotovo identične. Svi su tad dobivali obrazloženja da su im djeca preminula zbog različitih komplikacija i nitko od njih nikad nije dobio nijedno tijelo. "Vidjevši te priče i sama sam počela sumnjati da se isto dogodilo s Martinom. Mučilo me je to neko vrijeme, a onda sam u kolovozu 2019. godine sanjala našu kćer, usnula sam da nam je došla automobilom na našu ćupriju. Kad sam otvorila kapiju, probudila sam se" rekla je Janja.

"Nakon toga povezala sam se s roditeljima iz Srbije i to je postala naša obiteljska bitka, naša zajednička potraga. Morala sam nešto učiniti, moram je probati naći, jer si ne bih mogla oprostiti da je ona negdje živa i da misli da je njeni biološki roditelji nikad nisu tražili. Ako je živa, tko zna kakva je priča i njoj servirana, a takvih priča je na tisuće" dodaje potresena majka. vukovarska bolnica im je poslala dio dokumentacije, ali ne i nalaz RTG-a na temelju kojeg je Martina poslana u Novi Sad, faksimil liječnika koji je naložio da dijete ode u Novi Sad i imena osoba koje su bile u pratnji. Ni dokumente ni odgovore na ta pitanja nisu dobili.

Naime, u Srbiji djeluje 5 udruga koje se bave pitanjima preminulih beba za koje se sumnja da su ukradene i prodane. Srbija već desetak godina odbija provesti pravomoćnu sudsku presudu iz Strasbourga i odgovoriti roditeljima gdje su im djeca. Iako su tri hrvatske majke, prije nekoliko godina, podnijele prijave i tražile od nadležnog državnog odvjetništva u Vukovaru da provede istragu, nakon nekoliko mjeseci sve je odbačeno uz obrazloženje da je nastupila zastara. Međutim, majke su ustrajale te su tek sad, preko Europskog suda dokazale da hrvatski istražitelji nisu napravili dovoljno kako bi utvrdili sudbinu njihove djece.

